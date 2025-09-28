به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره بین المللی همام با هدف تقدیر و تشویق کودکان معلول هنرمند و کوشا در عرصه‌های هنری و فرهنگی با حضور هنرمندان معلول داخلی و خارجی در رشته هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی برگزار می شود.

این جشنواره قرار است از یکم الی هشتم آبان سال جاری درمحل فرهنگستان هنر تهران برگزار می شود و از هنرمندان معلول نوجوان به صورت ویژه تقدیر شود.

در همین راستا رئیس هیئت داوران جشنواره بین المللی همام هم معرفی شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی جشنواره بین المللی همام؛ شهرام گیل آبادی به عنوان رئیس شورای داوران و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره چهارم معرفی گردید.

شهرام گیل آبادی نویسنده، تهیه کننده، رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، مدرس کارگردانی، ارتباطات و رسانه است.

وی همچنین دارای دکترای مطالعات عالی با گرایش فلسفه هنر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو هئیت علمی دانشگاه صداوسیما نیز می باشد.

او از مدیران پیشین شبکه رادیو تهران، شبکه جوان، شبکه نمایش، مدیرمرکز هنرهای نمایشی رادیو، عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه همشهری و رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران بوده است. گفتنی است این حکم از سوی سید محمدجواد شوشتری؛ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی همام امضاء و ابلاغ گردید.

چهارمین جشنواره بین المللی همام با حضور هنرمندان معلول داخلی و خارجی در رشته هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی از یکم الی هشتم آبان ماه سالجاری درمحل فرهنگستان هنر برگزار می شود.

علاقمندان می تواند جهت اطلاع از نحوه برگزاری این رویداد هنری به سایت www.homamfestival.com مراجعه نمایند.