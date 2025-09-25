به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدعلی اله دادی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح و رونمایی از طرح سلامت اجتماعی محله‌محور (سلام) و طرح مهر و گفتگو اظهار کرد: این طرح به‌عنوان نخستین گام در استان مرکزی آغاز شده و برنامه‌ریزی شده است تا به تدریج در تمامی شهرستان‌ها و محله‌های استان گسترش یابد.

وی هدف اصلی این طرح را تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی و بهداشتی عنوان کرد و افزود: ما می‌خواهیم هیچ فردی به دلیل مشکلات اقتصادی یا موقعیتی از بهره‌مندی از این خدمات محروم نماند.

اله دادی تصریح کرد که در فاز اول این طرح، خدمات متنوعی از جمله ویزیت‌های رایگان چشم‌پزشکی، سنجش سلامت و معاینات عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این خدمات به‌ویژه برای افرادی که از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های پزشکی نیستند، بسیار مفید خواهد بود.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی همچنین تاکید کرد که همزمان با افتتاح این طرح، نمایشگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز برگزار شده است تا مردم بیشتر با خدمات و برنامه‌های بهزیستی آشنا شوند.

اله دادی افزود: علاوه بر ویزیت‌های رایگان چشم‌پزشکی، خدمات مشاوره پزشکی و ارزیابی وضعیت عمومی سلامت نیز به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی این طرح را یک فرصت بزرگ برای مردم استان دانست تا به راحتی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند و گفت: هدف ما گسترش این طرح به سایر شهرستان‌ها و محله‌ها است تا در مراحل بعدی، خدمات بهداشتی و درمانی جدیدی به آن افزوده شود و تمامی اقشار جامعه از مزایای آن بهره‌مند شوند.