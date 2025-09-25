معاون وزیر: تربیت ۳۰۰۰ مشاور تخصصی برای حمایت از سالمندان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی و سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی رشد جمعیت سالمند ایران به ۳۱ درصد تا سال ۱۴۳۰، این برنامه‌ها در کاهش وابستگی به مستمری‌ها و توانمندسازی افراد نقشی حیاتی خواهند داشت.

وی افزود: این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده برای توانمندسازی افراد تحت پوشش است که می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش وابستگی و ایجاد استقلال مالی برای آنها داشته باشد.

حسینی تصریح کرد: سرعت رشد جمعیت سالمند در ایران به حدی است که کشور در سال‌های آینده با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق آمار رسمی، جمعیت سالمند ایران در حال حاضر ۱۲ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال‌های آینده به سرعت افزایش یابد.

حسینی تاکید کرد: این رشد سریع جمعیت سالمند، به ویژه در استان‌های صنعتی و تاریخی ایران، ضرورت برنامه‌ریزی و تدابیر ویژه‌ای را در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هدف ما صرفاً ایجاد شغل نیست، بلکه تأمین اشتغال پایدار است تا افراد پس از پیدا کردن شغل جدید، به وضعیت بیکاری و بدهکاری بازنگردند.

وی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و تغییرات جمعیتی در ایران، تخصیص ۳۰۰ فرصت شغلی جدید برای مددجویان و سالمندان استان مرکزی، گامی مهم در راستای توانمندسازی افراد تحت پوشش و مقابله با چالش‌های سالمندی در کشور به شمار می‌رود.

ایجاد ۳ مگاوات پنل خورشیدی برای معلولین در مرکزی؛ ۱۰۰ نفر سهامدار می‌شوند

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در راستای توانمندسازی معلولان و کاهش وابستگی به حمایت‌های مالی، سازمان بهزیستی با ایجاد ۳ مگاوات پنل خورشیدی در استان مرکزی، فرصت سهامداری برای ۱۰۰ نفر از این جامعه هدف را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام موجب استقلال مالی آنان خواهد شد و به آنها این امکان را می‌دهد که پس از دو ماه، ۵۰ میلیون ریال به‌طور مستقیم به حسابشان واریز شود.

حسینی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، این پنل‌های خورشیدی بدون نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی از سوی معلولین و بدون مراجعه به بانک‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، به درآمدزایی پایدار برای آنها منجر خواهد شد.

تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری در استان مرکزی بصورت رایگان بیمه می‌شوند

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار و تقویت شبکه‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی تصمیم گرفته است تا پایان سال جاری تا بیمه اجتماعی رایگان را برای تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری در استان‌ها تأمین کند.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین امنیت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی زنان در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار انجام می‌شود.

حسینی تصریح کرد: ۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار شهری در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: حمایت از زنان سرپرست خانوار نه تنها در راستای ارتقای کیفیت زندگی آنان است، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در جامعه عمل می‌کند.



غربالگری بینایی و شنوایی ۱۷۰ هزار نفر در استان مرکزی

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از آغاز طرح گسترده غربالگری بینایی و شنوایی برای ۱۷۰ هزار نفر در استان مرکزی خبر داد و گفت: این طرح در راستای ارتقای سلامت افراد، به ویژه کودکان و سالمندان، اجرا می‌شود و هدف آن شناسایی سریع مشکلات بینایی و شنوایی و ارائه خدمات درمانی و حمایتی به افراد نیازمند است.

وی افزود: علاوه بر این، طرح سیار غربالگری به مناطق محروم و دورافتاده نیز گسترش خواهد یافت.

حسینی تصریح کرد: در این برنامه، هدف‌گذاری شده است که تا پایان سال جاری، ۱۷۰ هزار نفر در استان‌های مختلف تحت غربالگری بینایی و شنوایی قرار گیرند.

وی ادامه داد: این غربالگری‌ها به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستاها متمرکز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که افراد در معرض آسیب‌های جدی بینایی و شنوایی به‌موقع شناسایی شوند.

حسینی تاکید کرد: طرح سیار غربالگری به مناطق محروم تا ۳۰ درصد گسترش خواهد یافت و این طرح به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود که دسترسی محدودتری به خدمات پزشکی و بهداشتی دارند.

تخصیص ۳ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای مسکن ۱۳۰ نفر از معلولان واجد شرایط مرکزی

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از تخصیص ۳ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای مسکن ۱۳۰ نفر از معلولان واجد شرایط در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر سازمان بهزیستی برای تأمین رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی افراد معلول است.

وی افزود: افزایش سقف حمایت‌های مسکن برای معلولان طبق این برنامه، در گذشته سازمان بهزیستی مبلغ ۴ میلیارد ریال قرض‌الحسنه و ۲ میلیارد ریال بلاعوض برای مسکن معلولان تخصیص می‌داد.

حسینی تصریح کرد: در صورت نیاز، این مبلغ به پنج میلیارد ریال بلاعوض افزایش خواهد یافت تا شرایط مناسب‌تری برای تأمین مسکن معلولان فراهم شود.

وی ادامه داد: هدف از این طرح، حمایت از ۱۳۰ نفر از افراد معلول واجد شرایط است که با دریافت تسهیلات بلاعوض، قادر خواهند بود مسکن مناسب برای خود و خانواده‌های خود فراهم سازند.

حسینی تاکید کرد: این اقدامات بخشی از تعهدات سازمان بهزیستی برای ارتقا ۷ کیفیت زندگی معلولان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است.

وی افزود: سازمان بهزیستی علاوه بر این طرح، برنامه‌هایی برای ساخت مسکن ویژه معلولان و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی آنان در نظر دارد.

تربیت ۳۰۰۰ مشاور تخصصی برای حمایت از سالمندان در کشور

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور از آغاز تربیت ۳۰۰۰ مشاور تخصصی برای حمایت از سالمندان در سطح کشور خبر داد و گفت: این مشاوران طبق سهم جمعیتی استان‌ها، به‌زودی در دسترس سالمندان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این مشاوران با هدف ارتقای سطح خدمات حمایتی و روانشناختی به سالمندان، طبق سهم جمعیتی هر استان، در آینده نزدیک به فعالیت خواهند پرداخت.

حسینی تصریح کرد: این اقدام در راستای تکمیل طرح‌های جامع حمایت از سالمندان و با توجه به رشد سریع جمعیت سالمندان در کشور، ضرورت تربیت مشاوران متخصص در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: ۱۳ هزار و ۲۰۰ مراقب رسمی و غیررسمی برای سالمندان در کشور تربیت شده‌اند که این امر به‌طور چشمگیری کیفیت خدمات به این گروه را بهبود خواهد بخشید.

طرح غربالگری استعدادها و مهارت‌آموزی نوجوانان در مدارس کشور اجرایی می‌شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور، از آغاز اجرای طرح جامع غربالگری استعدادها و مهارت‌آموزی در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف این طرح شناسایی دقیق ویژگی‌های شخصیتی، استعدادها و تمایلات شغلی نوجوانان در سنین ۱۳ تا ۱۸ سالگی است.

وی افزود: این طرح به‌منظور شناسایی ویژگی‌های شخصیتی، استعدادها و تمایلات شغلی نوجوانان از بالاترین تست‌های استاندارد بهره می‌برد.

حسینی تصریح کرد: در مرحله اول، مدارس به‌عنوان مراکز اصلی اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اندو در سن ۱۳ سالگی، نوجوانان بر اساس نتایج غربالگری، توانمندی‌ها و علایق خود را شناسایی کرده و هدایت تحصیلی صحیح دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، برای نوجوانان ۱۸ ساله، آموزش‌های مهارت شغلی متناسب با استعدادها و تمایلات فردی آنان ارائه خواهد شد تا ضمن آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار، به کاهش مشکلات بیکاری در آینده کمک کند.

حسینی تاکید کرد: این طرح برای اولین بار در سطح ملی به‌صورت جامع در مدارس اجرا خواهد شد و به‌عنوان یک پیوند طلایی بین تحصیلات و اشتغال پایدار عمل می‌کند.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این طرح در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی و هماهنگی با مدارس مختلف کشور است و انتظار می‌رود به‌زودی در ۶۰ هزار مدرسه در سراسر کشور آغاز شود.

وی افزود: این پروژه با هدف به‌کارگیری حدود ۱۱۰ هزار داوطلب حرفه‌ای و متخصص در سراسر کشور طراحی شده است تا در مدارس به نوجوانان خدمات مختلفی از جمله مشاوره تحصیلی، شغلی و مهارت‌آموزی ارائه دهند.