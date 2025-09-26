به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین شفیعی کارگردان تئاتر و رئیس اسبق انجمن هنرهای نمایشی درباره برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان گفت: در دورههای گذشته و با تدبیر مسئولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد، مجموعهای از جشنوارههای تئاتر شهروند در کشور به راه افتاد. در آن زمان، مدیریت شهری استانهای مختلف با هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد، این جشنوارهها را راهاندازی کردند و چندین دوره جشنواره شهروند برگزار شد.
وی ادامه داد: اما امروز، در سال ۱۴۰۴ تنها جشنواره شهروند باقی مانده، شهروند لاهیجان است. این امر افتخاری برای مدیریت شهری و شهروندان این استان محسوب میشود و در عین حال تاسفآور است که برخی رویدادها که میتوانستند پای کار شهرداریها و شورای اسلامی شهرها را به حوزه فرهنگ باز کنند، بسته شد.
این کارگردان با اشاره به سابقه خود در جشنواره گفت: شهر لاهیجان امنیت بسیار بالایی برای خانوادهها دارد و این موضوع یکی از ظرفیتهای بزرگ این رویداد به شمار میرود. من از اولین دوره جشنواره شهروند لاهیجان، چه به عنوان شرکتکننده، چه به عنوان داور و چه به عنوان مهمان حضور داشتهام و روند رو به رشد آن را از نزدیک مشاهده کردهام. کاش تحقیقی انجام شود تا مشخص شود چگونه جشنواره شهروند لاهیجان با پیگیری مدیریتهای شهری همچنان پابرجا مانده، در حالی که بسیاری از جشنوارههای شهروند دیگر از بین رفتهاند. به نظر من، این مهمترین و بزرگترین نکته است.
شفیعی در ادامه افزود: ضرورت حضور شهرداریها در عرصه فرهنگ بسیار اهمیت دارد و خوشبختانه این ضرورت در لاهیجان احساس و با جدیت پیگیری میشود. انگیزه زیادی در برگزارکنندگان این رویداد مشاهده کردم. این دوستان با کیفیت بالا و تأثیرگذاری قابل توجه، نمایشهایی را انتخاب میکنند که هم برای شهروندان لاهیجانی مفید است و هم در عرصه سرگرمی و آموزش نقشآفرین، به ویژه برای کودکان و نوجوانان و اجرای آنها در فضای باز و میدانی نیز این ارزش را دوچندان میکند.
وی درباره بخش گردشگری رویداد عنوان کرد: گردشگری رویداد یکی از مهمترین اتفاقهاست که امروز در جهان معاصر دنبال میشود. گردشگری رویداد یعنی اینکه گردشگر برای برگزاری یک ایونت، جشنواره، نمایشگاه فرهنگی یا هنری به آن شهر سفر کند. جشنواره شهروند لاهیجان ظرفیت بسیار بزرگی برای گردشگری رویداد دارد و باید در گامهای بعدی به این موضوع توجه کند.
رئیس اسبق انجمن هنرهای نمایشی با اشاره به الگوبرداری سایر شهرها از جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان توضیح داد: ای کاش شرایط فرهنگی زودتر بررسی میشد و شهرهایی که در سالهای گذشته جشنواره تئاتر شهروند داشتند و اکنون تعطیل شدهاند، دعوت میشدند تا در لاهیجان حضور یابند. این اقدام میتوانست انگیزه ایجاد کند و بستری برای خلاقیت گروههای نمایشی حتی در شرایط مالی محدود فراهم آورد.
شفیعی در پایان بر حضور گروههای خارجی تاکید کرد و گفت: فقط موضوعی که ناراحتکننده است و طرح پرسش میکند این است که چرا جشنوارهای که زمانی با چهار-پنج گروه خارجی برگزار میشد دوباره به صورت سراسری برگزار میشود؟ ای کاش جشنواره لاهیجان در این بخش هم حداقل با دو یا سه مهمان، فرهنگ زیبای گیلان و شهر لاهیجان را به مردم کشورهای دیگر نشان میداد.
