به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، شامگاه پنجشنبه در نشست شورای سیاستگذاری ستاد دکتر پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با تأکید بر تعهد دولت به اجرای وعدههای رئیسجمهور گفت: وعدههای دکتر پزشکیان در دوران انتخابات فراموش نشده و بهویژه همه وعدههای فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی در آذربایجان با جدیت پیگیری میشود.
وی با اشاره به انتظارات مردم و هواداران دولت وفاق اظهار داشت: تلاش میکنیم در حد توان دولت و با وجود همه مشکلات، پاسخگوی مطالبات مردم باشیم و خود را متعهد میدانیم که سرمایه اجتماعی ارزشمند فعالان ستاد دکتر پزشکیان و حامیان دولت را حفظ کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل کارگروههای مشورتی تخصصی با مشارکت چهرههای دلسوز استان در حوزههای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی خبر داد و افزود: با وجود ناترازیها و شرایط خاص کشور، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیگیری پروژههای حیاتی و زیربنایی استان در اولویت دولت قرار دارد.
سرمست همچنین به طرحهای زیرساختی در حوزه انرژی و آب اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی، بازتوانی نیروگاه تبریز، اجرای طرحهای باروری ابرها و انتقال آب ارس به تبریز از جمله برنامههای مهم برای رفع تنش آبی و افزایش تولید برق در استان است.
وی ادامه داد: در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی مجتمع مس سونگون، صدها کلاس درس در استان احداث شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین با اجرای برنامههای تحولآفرین در توسعه شبکه جادهای، زمینه فعالسازی صدها بنگاه کوچک و بزرگ اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری در استان فراهم شده است.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: دغدغه توسعه در میان رجال سیاسی و فعالان اقتصادی استان با صداقت و جدیت دنبال میشود و دولت از همه ظرفیتها برای تحقق برنامهها و اجرای وعدهها استفاده خواهد کرد.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: به زودی شاهد اجرای برنامههای عملیاتی در حوزههای مختلف استان خواهیم بود که میتواند تحولی جدی در توسعه و پیشرفت آذربایجان شرقی رقم بزند.
در این نشست، هر یک از اعضای حاضر در سخنانی، دغدغهها، انتظارات و مطالبات مردم را از دولت دکتر پزشکیان و استانداری آذربایجان شرقی مطرح کردند.
در پایان این نشست، دکتر محمدعلی سبحاناللهی، رئیس شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان با اشاره به شرایط سخت کشور، فعالیتهای استانداری آذربایجان شرقی را از منظر ارزیابیهای انجامشده، درخشان و امیدبخش عنوان کرد.
نظر شما