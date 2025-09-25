به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، صنعت و تجارت را موتور محرکه و اصلی توسعه خواند و گفت: تجربه جهانی ثابت کرده که دستیابی به توسعه پایدار بدون رشد صنعتی امکان‌پذیر نیست.

وی با برشمردن مزیت‌های منحصربه‌فرد استان افزود: تنوع صنعتی از واحدهای کوچک تا صنایع بزرگ، وجود نخستین شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه آزاد ارس، این استان را به قطب اقتصادی کشور تبدیل کرده است. سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان گواه روشنی بر محوریت این بخش در توسعه است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه درخشان تبریز در عرصه صنعت تأکید کرد: از ربع رشیدی تا بازار جهانی تبریز، همگی نشان از ظرفیت‌های تاریخی این خطه دارد. با این حال صنعت استان با چالش‌هایی چون تحریم، فرسودگی تجهیزات و کمبود انرژی مواجه است. هدف ما عبور از مرحله بقا به رشد پایدار است.

سرمست از اجرای پروژه‌های راهبردی خبر داد و گفت: گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد منطقه ویژه فناوری در شهرک بعثت و تشکیل نهاد مالی برای پروژه‌های بزرگ در دستور کار قرار دارد. با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، بازارهای منطقه‌ای را هدف گرفته‌ایم.

کاهش بوروکراسی و ارتباط مستقیم با صنعتگران

وی با اشاره به سیاست‌های دولت یادآور شد: با تفویض اختیارات از سوی دکتر پزشکیان، بوروکراسی اداری کاهش یافته و سه‌شنبه‌های اقتصادی بستری برای بهره‌گیری از تجربیات صنعتگران فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی به اقدامات زیرساختی اشاره کرد و گفت: برای تأمین انرژی، پروانه ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده و پروژه انتقال آب ارس به تبریز، نیاز آبی شهر را برای ۲۵ سال آینده تأمین خواهد کرد.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای آماده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستور کار است که تحقق آن بدون همراهی صنعتگران میسر نخواهد بود.