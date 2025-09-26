به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در دیدار با فرزندان شاهد شاغل در استانداری آذربایجان‌شرقی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر لزوم تکریم و حفظ شأن خانواده‌های شهدا و ایثارگران در تمامی ارکان دولت تأکید کرد.

وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور و استان، از جمله جنگ ۱۲ روزه که در جریان آن ۶۷ شهید اقتدار، تقدیم نظام و انقلاب شدند، گفت: برای این شهدای والامقام باید مستند و فیلم ساخته شود تا این حماسه در تاریخ ماندگار بماند.

سرمست با بیان اینکه هیچ منتی برای خدمت به خانواده شهدا وجود ندارد، افزود: تا همیشه مدیون و قدردان فداکاری ایثارگران هستیم. علاوه بر خودم، به فرمانداران و مدیران استان تأکید کرده‌ام که شخصاً و مرتب به منازل خانواده‌های شهدا سرکشی کنند و با حضور در کنار آنان قدردان ایثارگری‌هایشان باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت دکتر مسعود پزشکیان، اظهار کرد: رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که دولت ایشان، دولت بی صدایان است. بر این اساس، ما در میان مردم و به‌خصوص در میان ایثارگران، سراغ افرادی می‌رویم که کسی سراغ‌شان نرفته است.

وی افزود: در موضوع عزل و نصب‌ها گرچه در دولت‌های مختلف رویه‌های متفاوتی وجود داشته، اما ما موظفیم امانت‌دارانه عمل کنیم و اقتضائات مختلف را در نظر بگیریم و در مدار وفاق عمل کنیم.

سرمست گفت: در مشی مدیریتی استان، هیچ‌گونه جناح‌بندی سیاسی وجود ندارد و همه شهروندان فارغ از گرایش‌های سیاسی باید از خدمات برابر برخوردار باشند. دولت و استانداری متعلق به همه مردم است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب از دولت وفاق، خاطرنشان کرد: ارتباط خاصی میان رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حمایت از دولت به‌عنوان یک تکلیف بر همگان تأکید شده است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده شهدا تصریح کرد: من بر عهد خود با ایثارگران و فرزندان شهدا ایستاده‌ام. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خانواده‌ها و فرزندان شهدا را مصادره کند، چرا که شهدا برای اهداف مقدس و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند. ما وظیفه داریم از ایثارگران و فرزندان شهدا به نحو مطلوب در مدیریت اجرایی کشور استفاده کنیم.