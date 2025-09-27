  1. استانها
صرفه‌جویی معادل مصرف ۴۶۸ خانه با توقیف ۵۲ ماینر در تبریز

تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمع‌آوری ۵۲ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق تحت پوشش تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز شنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند؛ به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها و… جمع‌آوری و قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، افزود: در راستای این اقدامات در ۴ مهرماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران امورها و همراهی دادستانی مرکز استان و پلیس آگاهی، ۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق مختلف شهرستان تبریز کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۵۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمع‌آوری‌شد.

وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند. بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۴۶۸ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

فرج نیا گفت: شهروندان و مشترکان می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و به ازای گزارش هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

