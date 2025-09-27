به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز شنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برقرسانی، موجب اختلال در برقرسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان میشود.
وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعابهایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت میورزند؛ بهویژه منازل، فروشگاهها و دامداریها و… جمعآوری و قطع میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابلتوجهی انجام شده است، افزود: در راستای این اقدامات در ۴ مهرماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران امورها و همراهی دادستانی مرکز استان و پلیس آگاهی، ۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق مختلف شهرستان تبریز کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۵۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمعآوریشد.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف میکند و با توجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف میکند. بنابراین با کشف و جمعآوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۴۶۸ واحد مسکونی در انرژی برق صرفهجویی شده است.
فرج نیا گفت: شهروندان و مشترکان میتوانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و به ازای گزارش هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
