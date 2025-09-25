به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن آذربایجان شرقی، سیاستهای ارزی نادرست را اصلیترین مانع پیش روی تولیدکنندگان کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، افزود: دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود با بحرانهای گستردهای مواجه شد. با این حال، دکتر پزشکیان در این فضای پرچالش تلاش کردند تا وحدت و همدلی را تقویت کرده و توجه ویژهای به دغدغههای صنعتگران و تولیدکنندگان آذربایجان شرقی داشته باشند. وی همچنین از همراهی و پیگیریهای جدی استاندار استان تقدیر کرد.
علیزاده با تأکید بر لزوم پاسخگویی همزمان مجلس و دولت، اظهار داشت: انتظار میرود دولت با اصلاح ساختارهای موجود، عملکرد بهتری از خود نشان دهد. محوریترین مسئله، سیاستهای ارزی است که بارها درباره اشتباه بودن آن هشدار دادهایم.
وی از درخواست خود به رئیسجمهور برای اصلاح سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی خبر داد و افزود: در شرایط کنونی شاهد رانتهای گسترده هستیم؛ به گونهای که تولیدکننده قادر به واردات مواد اولیه با ارز خود نیست و صادرکننده نیز با موانع جدی روبروست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به ساختار مدیریتی بانک مرکزی گفت: رئیس بانک مرکزی مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند و مجلس امکان استیضاح وی را ندارد. این وضعیت، فضای لازم برای فعالیت آزادانه تولید و صادرات را محدود کرده و متأسفانه پاسخ شفافی نیز به این نقدها داده نمیشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به فناوریهای نوین تأکید کرد و هشدار داد: بیتفاوتی بخش خصوصی نسبت به هوش مصنوعی، به معنای حذف تدریجی از رقابتهای جهانی است. مجلس درصدد است تا با همکاری نهادهای مرتبط، بستر حرکت به سمت فناوریهای جدید را تسهیل کند.
علیزاده در پایان خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استانها شد و گفت: این امر میتواند سرعت تسهیلگری در حوزه صنعت و معدن را افزایش دهد. همچنین مجلس فشارهای خود بر بانک مرکزی برای ایجاد تغییرات لازم را ادامه خواهد داد.
نظر شما