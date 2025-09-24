«ژولیت و شاه» برنده جایزه هنری از نیویورک شد

به گزارش خبرنگار مهر، «ژولیت و شاه» که پیش از این برای نخستین بار در جشنواره بینالمللی فیلم فانتازیا کانادا به نمایش درآمد و پس از آن، نخستین جایزه بینالمللی خودش را از جشنواره بینالمللی انیمیشن پالم اسپرینگز آمریکا دریافت کرد، به تازگی برنده جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره بینالمللی فیلمهای هنری مستقل نیویورک ۲۰۲۵ شده است. این دومین جایزه بینالمللی فیلم پس از موفقیت در جشنواره پالم اسپرینگز است.
انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه شده توسط استودیو هورخش، نخستین بازآفرینی فانتزی و شاعرانه از داستانی تاریخی است که رابطه پیچیده ناصرالدینشاه قاجار و بازیگر فرانسوی جولی، را در بستری خیالپردازانه روایت میکند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای هنری مستقل نیویورک (NYIAFF) که توسط New York Art Film Magazine برگزار میشود و از آثار مستقل و هنری سراسر جهان حمایت میکند، امسال برای سومین سال متوالی در نیویورک برگزار میشود.
این جشنواره که هر سال آثار مستقل در ژانرهای مختلف از جمله داستانی، مستند، انیمیشن، تجربی، علمی-تخیلی و موضوعات مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست را ارزیابی میکند و به برترینها جوایزی اهدا میکند در Producers Club Theatre و چندین مرکز هنری برجسته شهر نیویورک برگزار میشود.
مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فیلمهای مستقل نیویورک در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲ آذر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
