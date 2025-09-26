  1. استانها
راهپیمایی جمعه «خشم و نصر» در مشهد مقدس برگزار شد

مشهد- با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، زائران و مجاوران حرم رضوی پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه راهپیمایی «جمعه خشم و نصر» علیه جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی پس از اقامه نماز در سراسر استان برگزار شد.

این راهپیمایی در مشهد مقدس پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از باب الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

