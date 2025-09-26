راهپیمایی جمعه «خشم و نصر» در مشهد مقدس برگزار شد

مشهد- با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، زائران و مجاوران حرم رضوی پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی جمعه‌ خشم و نصر شرکت کردند.