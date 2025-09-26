راهپیمایی جمعه «خشم و نصر» در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه راهپیمایی «جمعه خشم و نصر» علیه جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی پس از اقامه نماز در سراسر استان برگزار شد.
این راهپیمایی در مشهد مقدس پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از باب الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مشهد- با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، زائران و مجاوران حرم رضوی پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی جمعه خشم و نصر شرکت کردند.
