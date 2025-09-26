به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با اشاره به موضوع «دوری از غفلت» اظهار داشت: غفلت به معنای بی‌توجهی و عدم آگاهی است و نقطه مقابل بیداری و هوشیاری قرار دارد. وی با استناد به سخن امام علی (ع) که می‌فرمایند «واستیقظ من غفلتک؛ از غفلتت بیدار شو»، تأکید کرد: غفلت زمینه سقوط انسان و آغاز انحراف در سبک زندگی اوست.

ماموستا مرادی افزود: راغب اصفهانی، لغت‌شناس برجسته، غفلت را ناشی از سهوی می‌داند که موجب کم‌توجهی و ضعف در حفظ می‌شود. قرآن کریم نیز در سوره کهف (آیه ۲۸) هشدار می‌دهد: «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ». بر این اساس، دنیاپرستی بدون تقوا و دینداری، از مظاهر بارز غفلت است که انسان را از یاد خدا و آخرت باز می‌دارد.

وی یادآور شد: یاد خدا باید در قلب و روح انسان ریشه بدواند، چرا که غفلت، نعمت‌ها را از بین می‌برد و انسان را به حسرت، ندامت و محرومیت از خدمت به خدا و خلق گرفتار می‌کند.» امام جمعه اهل سنت کرمانشاه افزود: انسان در مسیر سقوط ابتدا دچار غفلت می‌شود، سپس به هوسرانی روی می‌آورد و در نهایت سبک زندگی انحرافی را برمی‌گزیند.

ماموستا مرادی با اشاره به سخنان بزرگان دین گفت: بعضی از صالحان حسرت بزرگ انسان را غفلت دانسته‌اند. زیرا عمر، روز و شب و ساعت‌ها می‌گذرند اما انسان بدون توجه به عبادت، تلاوت قرآن و یاد مرگ، توشه‌ای برای آخرت برنمی‌دارد.



وی با بیان اینکه حتی اولیای الهی در خواب مورد عتاب الهی به سبب غفلت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: «این هشدار بزرگی برای ماست که مبادا از یاد خدا و طاعت او غافل شویم.

وی با نقل سخنی از حسن بصری خاطرنشان کرد: اگر کسی از عبادت لذت نمی‌برد، به این دلیل است که چشم و دلش به گناه و بی‌تقوایی آلوده شده است. امروز جامعه ما در فضای حقیقی و مجازی مکرر با محرمات روبه‌رو می‌شود و همین امر موجب بی‌لذتی در عبادت است. راه نجات، توبه، ذکر خدا، حضور در نمازهای جمعه و جماعت و تلاوت قرآن است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه سپس به موضوع «هفته دفاع مقدس» پرداخت و گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس یادآور جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است. ما در کرمانشاه آغاز و پایان جنگ را تجربه کردیم و خسارت‌های فراوانی متحمل شدیم. آمار شهدای استان به ۱۰ هزار نفر می‌رسد که ۱۳۵۰ نفر آنان از اهل سنت هستند و تنها در شهر کرمانشاه ۸۳ شهید اهل سنت تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

ماموستا مرادی با گرامیداشت یاد شهدا و درود بر آزادگان و جانبازان افزود: جنگ تحمیلی با تحریک و حمایت آمریکا و رژیم بعثی صدام علیه ملت ایران شکل گرفت اما ملت قهرمان ایران با گوش به فرمانی از امام راحل و با بسیج عمومی، هشت سال تمام در برابر دشمن ایستادگی کردند و دشمنان را عقب راندند.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ملت ایران تأکید کرد: امروز هم دشمنان با تحریم‌های حداکثری و جنگ روانی، به دنبال تسلیم ملت ایران هستند، اما ملت ما بار دیگر در دفاعی مقدس با انسجام و ایستادگی، اجازه نداده‌اند عزت و استقلال کشور خدشه‌دار شود. اقتدار رهبری و نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه، مانع هرگونه طمع‌ورزی دشمنان خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان تصریح کرد: مسئولان باید همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند تا تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجب ناامیدی ملت نشود. امروز وظیفه همه ما، پاسداشت خون شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه است.