  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

اقتدار رهبری و ملت مانع طمع‌ورزی دشمنان است

اقتدار رهبری و ملت مانع طمع‌ورزی دشمنان است

کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم گفت اقتدار رهبری و حضور ملت همیشه در صحنه اجازه تجاوز و طمع‌ورزی دشمنان را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با اشاره به موضوع «دوری از غفلت» اظهار داشت: غفلت به معنای بی‌توجهی و عدم آگاهی است و نقطه مقابل بیداری و هوشیاری قرار دارد. وی با استناد به سخن امام علی (ع) که می‌فرمایند «واستیقظ من غفلتک؛ از غفلتت بیدار شو»، تأکید کرد: غفلت زمینه سقوط انسان و آغاز انحراف در سبک زندگی اوست.

ماموستا مرادی افزود: راغب اصفهانی، لغت‌شناس برجسته، غفلت را ناشی از سهوی می‌داند که موجب کم‌توجهی و ضعف در حفظ می‌شود. قرآن کریم نیز در سوره کهف (آیه ۲۸) هشدار می‌دهد: «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ». بر این اساس، دنیاپرستی بدون تقوا و دینداری، از مظاهر بارز غفلت است که انسان را از یاد خدا و آخرت باز می‌دارد.

وی یادآور شد: یاد خدا باید در قلب و روح انسان ریشه بدواند، چرا که غفلت، نعمت‌ها را از بین می‌برد و انسان را به حسرت، ندامت و محرومیت از خدمت به خدا و خلق گرفتار می‌کند.» امام جمعه اهل سنت کرمانشاه افزود: انسان در مسیر سقوط ابتدا دچار غفلت می‌شود، سپس به هوسرانی روی می‌آورد و در نهایت سبک زندگی انحرافی را برمی‌گزیند.

ماموستا مرادی با اشاره به سخنان بزرگان دین گفت: بعضی از صالحان حسرت بزرگ انسان را غفلت دانسته‌اند. زیرا عمر، روز و شب و ساعت‌ها می‌گذرند اما انسان بدون توجه به عبادت، تلاوت قرآن و یاد مرگ، توشه‌ای برای آخرت برنمی‌دارد.

وی با بیان اینکه حتی اولیای الهی در خواب مورد عتاب الهی به سبب غفلت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: «این هشدار بزرگی برای ماست که مبادا از یاد خدا و طاعت او غافل شویم.

وی با نقل سخنی از حسن بصری خاطرنشان کرد: اگر کسی از عبادت لذت نمی‌برد، به این دلیل است که چشم و دلش به گناه و بی‌تقوایی آلوده شده است. امروز جامعه ما در فضای حقیقی و مجازی مکرر با محرمات روبه‌رو می‌شود و همین امر موجب بی‌لذتی در عبادت است. راه نجات، توبه، ذکر خدا، حضور در نمازهای جمعه و جماعت و تلاوت قرآن است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه سپس به موضوع «هفته دفاع مقدس» پرداخت و گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس یادآور جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است. ما در کرمانشاه آغاز و پایان جنگ را تجربه کردیم و خسارت‌های فراوانی متحمل شدیم. آمار شهدای استان به ۱۰ هزار نفر می‌رسد که ۱۳۵۰ نفر آنان از اهل سنت هستند و تنها در شهر کرمانشاه ۸۳ شهید اهل سنت تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

ماموستا مرادی با گرامیداشت یاد شهدا و درود بر آزادگان و جانبازان افزود: جنگ تحمیلی با تحریک و حمایت آمریکا و رژیم بعثی صدام علیه ملت ایران شکل گرفت اما ملت قهرمان ایران با گوش به فرمانی از امام راحل و با بسیج عمومی، هشت سال تمام در برابر دشمن ایستادگی کردند و دشمنان را عقب راندند.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ملت ایران تأکید کرد: امروز هم دشمنان با تحریم‌های حداکثری و جنگ روانی، به دنبال تسلیم ملت ایران هستند، اما ملت ما بار دیگر در دفاعی مقدس با انسجام و ایستادگی، اجازه نداده‌اند عزت و استقلال کشور خدشه‌دار شود. اقتدار رهبری و نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه، مانع هرگونه طمع‌ورزی دشمنان خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان تصریح کرد: مسئولان باید همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند تا تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجب ناامیدی ملت نشود. امروز وظیفه همه ما، پاسداشت خون شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه است.

کد خبر 6602473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها