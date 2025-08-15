به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید امیر محمدیپور در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مؤمنان را به تقوای الهی و پرهیز از معصیت سفارش کرد و گفت: ای اهل ایمان، مواظب زبان خود باشید و سخنی مستدل و متقن بگویید. شایعهپراکنی نکنید و هر خبری را که میشنوید، نقل نکنید. هر آنچه در فضای مجازی دیدید یا شنیدید، فقط در صورتی بازگو کنید که از فرد عادل شنیده باشید. عادل کسی است که گناهان کبیره را انجام نمیدهد، بر گناهان صغیره اصرار ندارد و صداقت دارد.
وی با اشاره به یکی از معضلات اخلاقی جامعه، بیان کرد: شهید استاد مطهری در کتاب حماسه حسینی به نقل از یک روضهخوان آورده که قصهای جعلی درباره شفای گرفتن از سیدالشهدا ساخته و پرداخته کرده بود و بعد دید بسیاری همان قصه را نقل میکنند. چنین نقلهایی انسان را در پیشگاه خدا دروغگو میکند. هر قصهای را درباره کسی تا از خودش نپرسیده و مطمئن نشدهاید، بازگو نکنید.
امام جمعه موقت کرمانشاه سپس با اشاره به جایگاه اربعین در روایات افزود: کلمه اربعین در احادیث بسیار آمده، اما بحث من درباره عدد نیست، بلکه مضمون روایات است. اگر کسی ۴۰ شبانهروز همه کارهایش را برای خدا خالص کند، چشمههای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشود. همچنین اگر کسی ۴۰ حدیث حفظ کند و به امت پیامبر بخواند، روز قیامت فقیه محشور خواهد شد. جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر اربعین سیدالشهدا، سنتی را پایهگذاری کرد که ائمه اطهار بر ادامه آن تأکید داشتهاند و امام عسکری (ع) زیارت اربعین را از نشانههای مؤمن دانسته است.
وی با نقل از مرحوم آیتالله میرزا جواد ملکی در مراقبات گفت: اگر عزاداری سیدالشهدا با اخلاص برگزار شود، درهای حکمت به روی انسان باز میشود. باید از خدا اخلاص بخواهیم و از ریا، دروغ و نفاق پرهیز کنیم. همه نویسندگان تاریخ متفقاند که جابر در روز اربعین به زیارت سیدالشهدا مشرف شد، اما در خصوص آمدن اهلبیت (ع) از شام به کربلا اختلافنظر علمی وجود دارد و نباید نگران این اختلاف بود؛ همانند اختلاف فتوای دو مرجع تقلید که هر یک بر اساس تحقیق خود نظر دادهاند.
حجت الاسلام محمدیپور با اشاره به عظمت مراسم اربعین امروز، آن را مقدمهای برای ظهور دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از سنتهای معنوی چون دعای عهد و ندبه در جامعه رواج یافت، بیآنکه کسی برنامهریزی آشکار کرده باشد؛ اینها برنامهریزیهای عالم ملکوت برای زمینهسازی ظهور است. یاد شهدا را فراموش نکنید و در سفر اربعین برای آنان دعا کنید. امام خمینی (ره) فرمود راه قدس از کربلا میگذرد؛ باید برای آزادی بیتالمقدس و اقامه نماز در مسجدالاقصی دعا کنیم.
وی در ادامه به سورههای «جمعه» و «منافقون» پرداخت و اظهار داشت: سوره جمعه به ما یادآور میشود که یهود از مرگ میترسد چون توشه آخرت ندارد، اما مؤمن شهادتطلب است و از دشمن نباید ترسید. همانگونه که صدام با وجود حمایت همهجانبه شکست خورد، رژیم صهیونیستی و حامیانش نیز شکست خواهند خورد. سوره منافقون نیز به ما هشدار میدهد که منافقین امروز، همان اپوزیسیون ضدنظام هستند که دشمن را به تحریم اقتصادی مردم فرا میخوانند، اما ملت ما وابسته به خدا و اهلبیت است، نه به پول و شکم، و با الهام از امام حسین (ع) حتی در اوج سختی و تشنگی از پا درنمیآید.
امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به فشارهای رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: با وجود حملات و محاصره، نه حماس از بین رفته و نه اسرای اسرائیلی آزاد شدهاند؛ دشمن در اهدافش شکست خورده است. خداوند وعده داده که با امت مؤمن است و فشار اقتصادی منافقین و دشمنان تأثیری بر عزم ملت نخواهد گذاشت.
