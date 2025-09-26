امام جمعه اهل سنت خاش: تقویت روحیه گذشت و میانجیگری در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش با اشاره به نمونه‌های تاریخی صلح در صدر اسلام گفت: صلح امام حسن مجتبی (ع) با معاویه و عفو وحشی، قاتل حمزه سیدالشهدا در فتح مکه، نشان می‌دهد که در سیره پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع)، آشتی و گذشت بر انتقام و خشونت برتری داشته و باید الگویی برای امروز باشد.

امام جمعه اهل سنت خاش تأکید کرد: روحیه گذشت در برخی خانواده‌های آسیب‌دیده کمرنگ شده و از علما، بزرگان و صاحبان خرد انتظار می‌رود برای برقراری صلح و آرامش اجتماعی تلاش مضاعف کنند.

مولوی حسین‌زهی با استناد به آیه شریفه «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا» تصریح کرد: این آیه، مبنای فقهی و اخلاقی برای سه مرحله برقراری صلح شامل: گذشت اولیه، میانجی‌گری نخبگان و تداوم آشتی در جامعه است.

امام جمعه اهل سنت خاش همچنین با یادآوری اعزام سپاه اسلام به روم به فرماندهی اسامه بن زید گفت: اعتماد پیامبر (ص) به توان و تدبیر جوانان نشان می‌دهد که نقش نسل جوان در استحکام صلح و پیشرفت جامعه بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه داشت.