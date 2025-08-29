تنها راه نجات بشریت تمسک به سیره پیامبر اسلام(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبههای نماز جمعه اهل سنت این هفته کرمانشاه با تبریک فرارسیدن ماه مبارک ربیعالاول، اظهار داشت: این ماه، ماه میلاد بزرگترین و آخرین منجی عالم بشریت، حضرت محمد المصطفی (ص) است؛ پیامبری که با وجود نورانی خود از همان آغاز نشانههای بزرگی و عظمتش آشکار شد.
وی افزود: با ولادت پیامبر اسلام وعده الهی که پس از حضرت عیسی بن مریم (ع) داده شده بود، تحقق یافت و ایشان به عنوان خاتمالنبیین و آخرین رسول الهی مبعوث گردیدند. قرآن کریم نیز در سوره احزاب آیه ۴۰ میفرماید: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شئ علیما.»
بشارت و انذار، شیوه پیامبر در دعوت به خدا
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) مردم را به سوی خدای متعال دعوت کرد و روش ایشان در این دعوت، بشارت به رحمت و بهشت الهی و انذار از عذاب و دوزخ بود. انسانها در صورت ایمان و عمل صالح مشمول رحمت الهی میشوند و در صورت عصیان گرفتار خشم و عذاب خداوند خواهند شد.
مرادی ادامه داد: رسول خدا (ص) با تلاوت قرآن، علم و آگاهی به جامعه بخشید، آنان را تزکیه کرد و اخلاق ملت جاهلیت را به اخلاق اسلامی تبدیل نمود؛ جامعهای که از مهاجر و انصار تشکیل شد و خداوند متعال در قرآن از آنان ابراز رضایت فرمود.
ضرورت شناخت و معرفی پیامبر در عصر حاضر
وی با تأکید بر اینکه عظمت پیامبر اسلام در تغییر و تحول جامعه جاهلی به سوی خیر و نیکی آشکار است، گفت: بر ما واجب است در ماه میلاد آن حضرت، پیامبرمان را بشناسیم و به جهانیان بشناسانیم. زیرا امروز نیز در جوامع بشری کفر، الحاد، شرک، فساد و طغیان همچنان وجود دارد و تنها راه نجات بشریت رجوع به هدایت الهی و تمسک به رسول مکرم اسلام است.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه اضافه کرد: راه رشد و پیشرفت جامعه بشری جز با پیروی از آخرین رسول خدا میسر نیست، اما باید پرسید امت اسلامی در طول این پانزده قرن تا چه اندازه در عمل به دستورات پیامبر موفق بودهاند و چرا همچنان شاهد گسترش فساد، تبعیض، قتل و معصیت در جوامع اسلامی هستیم؟
نقد سبک زندگی دنیاگرایانه
مرادی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: برخی انسانها دنیا را فقط لهو و لعب میدانند و معتقدند «ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر»؛ یعنی آخرتی در کار نیست و تنها زمان است که انسان را از بین میبرد. این نگاه، سرچشمه ظلم، فساد و جنایت است.
وی ادامه داد: قرآن کریم در سوره عنکبوت آیه ۶۴ میفرماید: «و ان الدار الآخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»؛ یعنی حیات واقعی در آخرت است. با این حال، امروز در جوامع بشری شاهد جهالت، کفر، شرک، بتپرستی، فسادهای اخلاقی سیستماتیک، اعتیاد، تبعیض، ستم بر ملتهای ضعیف و غارت کشورها توسط طاغوتهای زمان هستیم. رسالت پیامبر اسلام (ص) و دین او مقابله با چنین انحرافاتی است، اما پرسش این است که ما به عنوان پیروان آن حضرت چه نقشی در ابلاغ این رسالت ایفا کردهایم؟
دعوت به برگزاری باشکوه مراسم مولود پیامبر
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان سخنان خود از مردم خواست در مراسم مولود پیامبر اسلام (ص) که روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه بعد از نماز عشاء در مسجد جامع امام شافعی برگزار میشود، حضور گسترده داشته باشند.
وی همچنین از مؤمنان خواست برای برگزاری هرچه باشکوهتر این محفل نورانی و معنوی، با امنای مسجد همکاری و کمکهای مالی خود را ارائه دهند.
نظر شما