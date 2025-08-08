به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، با تبریک به فعالان این عرصه، گفت: هنر و حرفه خبرنگاری در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین، خطیرترین و حتی سود یا زیان‌رسان‌ترین حرفه‌ها برای جامعه بشریت است که کار خبرنگاران عزیز را بسیار دشوار می‌سازد.

وی با اشاره به سرعت انتقال اخبار در جهان امروز افزود: امروزه خبرها در کمتر از ثانیه مخابره می‌شوند و رسانه‌ها با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند، اما آنچه اهمیت دارد، صداقت و سلامت خبر است. خبر نباید حاوی کذب، خلاف واقع، سانسور یا بزرگنمایی باشد، چرا که در غیر این صورت، نه تنها ارزش ندارد، بلکه می‌تواند به شکلی ویرانگر عمل کند؛ ویرانگری که گاهی به نابودی یک ملت، قوم، فرهنگ یا شخصیت منجر می‌شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به نمونه‌های عینی این مسئله تصریح کرد: جنایات اشغالگران و طاغوت‌های زمان علیه ملت‌ها، به‌ویژه ملت مظلوم غزه، نمونه بارزی است که چگونه با سانسور شدید خبری، اهداف شوم خود را پیش می‌برند.

مرادی تأکید کرد: مهم‌ترین خبر آن است که به مردم سود برساند، نه زیان، ناامیدی یا ایجاد فسادهای متعدد مادی و معنوی، اقتصادی و فرهنگی. خبر باید سازندگی به همراه داشته باشد و این هنر خبرنگار است که محتوای خود را با این معیارها تولید کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احسان و دعای خیر برای والدین پرداخت و گفت: دعای خیر برای پدر و مادر در حال حیات و پس از وفات، از سفارش‌های مؤکد قرآن کریم است. احترام به والدین، بلافاصله پس از فرمان به توحید و یکتاپرستی، به‌عنوان یک امر قطعی در قرآن مطرح شده است.

مرادی با استناد به آیات ۲۳ و ۲۴ سوره اسرا یادآور شد: خداوند می‌فرماید: وَقَضَی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا… وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا؛ یعنی پس از فرمان به عبادت خدا، دستور به نیکی و فروتنی در برابر والدین داده شده است.

وی با ابراز تأسف از برخی رفتارهای ناپسند در جامعه نسبت به والدین گفت: بی‌احترامی، کم‌مهری، حتی ضرب و شتم یا بیرون راندن والدین از خانه، از گناهان بزرگ است. اسلام تأکید کرده که حتی در برابر تنبیه یا تندی والدین، فرزند نباید کلام ناپسند بگوید، نگاه تند داشته باشد، یا بی‌ادبانه پیش از آنان بنشیند یا راه برود.

ماموستا مرادی افزود: خدمتگزاری و احسان به والدین از نشانه‌های موحد واقعی است. نسل امروز باید با ایمان و اخلاق نیک، پیوندی مستحکم با نسل گذشته داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت دعای فرزند برای والدین اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) در پاسخ به پرسش یکی از اصحاب که آیا پس از مرگ والدین هم می‌توان به آنان نیکی کرد، فرمودند: بله، چهار کار را انجام بده؛ دعای خیر و طلب بخشش برای والدین، احترام به دوستان آنان، وفای به پیمان‌هایشان و صله رحم با خویشاوندانشان.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان گفت: دعای خیر فرزندان نه تنها به والدین، بلکه به خود فرزندان نیز بازمی‌گردد و برکت و رحمت الهی را در زندگی آنان جاری می‌سازد.