  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

دشمن با جنگ اقتصادی و روانی به دنبال ضربه زدن است

دشمن با جنگ اقتصادی و روانی به دنبال ضربه زدن است

کرمانشاه- امام جمعه سرپل ذهاب گفت: پس از ناکامی دشمن در جنگ نظامی، امروز تمرکز آنان بر ایجاد ناامنی اقتصادی و روانی است و نظارت بر بازار و کنترل هیجانات راه مقابله با این توطئه‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن توصیه همگان به تقوای الهی، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگی‌های مؤمنان گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اهل ایمان، تکریم سالمندان و احترام به بزرگان است.

وی با یادآوری اینکه ۸ تا ۱۴ مهرماه هفته تکریم سالمندان نامگذاری شده، اظهار کرد: احترام به سالمندان چه والدین و چه همسایگان و دیگر افراد جامعه، از وظایف اخلاقی و دینی است و دین اسلام در همه ابعاد زندگی به این مسئله توجه داشته است. پیامبر (ص) و امامان معصوم نیز همواره بر جایگاه رفیع والدین و سالمندان تأکید کرده‌اند و در قرآن کریم آمده است "و بالوالدین احسانا".

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب با انتقاد از فرهنگ غرب در بی‌توجهی به سالمندان و حتی ترویج "مرگ انتخابی"، افزود: در مقابل این نگاه مادی‌گرایانه، اسلام سالمندان را برکت زندگی معرفی می‌کند و احترام به آنان را وظیفه‌ای الهی و اخلاقی می‌داند.

حجت‌الاسلام ساداتی در ادامه با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، گفت: این بانوی بزرگوار الگویی بی‌نظیر برای جامعه زنان و دختران امروز است و باید ابعاد علمی، اخلاقی، عرفانی و سیاسی ایشان مورد توجه قرار گیرد. وجود حرم مطهر حضرت معصومه در قم منشأ تربیت علما، اندیشمندان و مراجع بزرگی چون امام خمینی (ره) بوده است.

وی تصریح کرد: الگوسازی در جهان امروز به یک راهبرد فرهنگی و حتی اقتصادی تبدیل شده است و در حالی که غرب با هزینه‌های کلان به دنبال معرفی الگوهای ساختگی است، جامعه ما باید شخصیت حضرت معصومه (س) را به عنوان الگویی حقیقی به دختران و زنان معرفی کند.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های سبزپوشان امنیت در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی یکی از ستون‌های امنیت در کشور است و همواره در کنار سپاه و ارتش در خط مقدم مبارزه با ناامنی قرار دارد. بالاترین سرمایه پلیس، حمایت و همراهی مردم است.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، تأکید کرد: امروز دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به جنگ روانی و اقتصادی روی آورده و ما باید با کنترل هیجانات و نظارت بر بازار، از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کنیم.

وی در پایان به مسائل شهری سرپل‌ذهاب اشاره کرد و گفت: این شهرستان به دلیل جایگاه خاص و حساس خود نیازمند خدمت ویژه مسئولان است. شورای شهر و شهرداری باید با همدلی و پرهیز از اختلاف، امور مردم را مدیریت کنند. قانون فصل‌الخطاب است و نهادهای نظارتی باید بدون مماشات با هرگونه تخلف برخورد کنند.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب ضمن دعا برای موفقیت مسئولان در خدمت به مردم، بر لزوم همدلی و توجه به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

کد خبر 6610195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها