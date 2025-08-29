محبت و تقوا راهبردهای اصلی امام حسن عسکری(ع) برای جامعه شیعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با یاد و نام حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، خطاب به نمازگزاران اظهار کرد: نماز جمعه میعادگاه مؤمنین و قرارگاه ایمان است و پیام اصلی آن برای همه ما توجه به خدا و کسب تقوای الهی است.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در هشتم ربیع‌الاول و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) افزود: امامت امام عسکری (ع) در یکی از سخت‌ترین دوران‌ها رقم خورد؛ دورانی که کنترل شدید جباران بر امامان معصوم حاکم بود و ائمه به‌ویژه امامین عسکریین تحت محدودیت‌های فراوانی قرار داشتند.

حجت الاسلام ساداتی با اشاره به مهم‌ترین راهبرد امام عسکری (ع) برای تقویت شیعه در آن دوران تصریح کرد: ایشان برای تقویت تاب‌آوری جامعه شیعه بر اتحاد، همدلی و محبت تأکید داشتند. امام حسن عسکری (ع) همواره توصیه می‌کردند که شیعیان به یکدیگر محبت کنند و به هم کمک برسانند؛ زیرا محبت می‌تواند دل‌ها را به سمت حق و اهل‌بیت (ع) جذب کند.

وی با ذکر روایتی از زندگی امام حسن عسکری (ع) ادامه داد: شخصی خدمت حضرت عرض می‌کند که دوست دارم به شما خدمت کنم اما دستم به شما نمی‌رسد. امام فرمودند اگر می‌خواهی به ما ابراز محبت کنی، به شیعیان ما محبت کن. این نشان‌دهنده آن است که امام نشر محبت را در جامعه تشیع و حتی فراتر از آن در جامعه اسلامی دنبال می‌کردند.

امام جمعه سرپل ذهاب بیان کرد: ما نباید فکر کنیم که تنها با مناظره یا پاسخ به شبهات می‌توانیم دیگران را جذب مکتب اهل‌بیت (ع) کنیم. اگر رفتار و منش ما بر پایه محبت باشد، تأثیر بیشتری در جذب دل‌ها خواهد داشت. همان‌گونه که امام صادق (ع) فرمودند مردم را با غیر زبان، یعنی با رفتار نیکو، به سوی ما دعوت کنید.

وی با اشاره به شرایط خاص عصر امام حسن عسکری (ع) خاطرنشان کرد: آن دوران، عصر شک و شبهه بود و دشمنان تلاش می‌کردند تا اعتقادات مردم را متزلزل کنند. حتی کسانی که شیعه نبودند اما موحد بودند، تحت تأثیر القائات انحرافی قرار می‌گرفتند. اما حضرت با کلام نافذ و هدایت‌گر خود، بسیاری را از لغزش نجات دادند.

حجت الاسلام ساداتی تأکید کرد: امروز هم نباید نسبت به شبهات در جامعه بی‌تفاوت باشیم. اگر دوست یا همکار یا همسایه‌ای تحت تأثیر شبهات قرار گرفت، باید با محبت، استدلال و رفتار نیکو او را هدایت کنیم و اجازه ندهیم اعتقادات مردم مورد هجمه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به توصیه‌های اخلاقی و وصایای امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: چند روز پیش از شهادت، حضرت ۴۰ نفر از یاران خود را گرد آورد و به آنان توصیه کرد که به تقوای الهی پایبند باشند. تقوا بالاترین سرمایه و زاد و توشه برای انسان است و کسی که با خدا باشد، نه از قدرتی غیر از خدا می‌ترسد و نه دچار خسران می‌شود.

امام جمعه سرپل ذهاب همچنین از خدمات مسئولان دولتی در شهرستان قدردانی کرد و گفت: جوانان مستعد و ظرفیت‌های فراوانی در شهرستان سرپل ذهاب وجود دارد و باید موضوع اشتغال جوانان با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط سخت سیاسی و اقتصادی دولت گفت: دولت آقای پزشکیان در شرایط دشواری آغاز به کار کرده است؛ دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش از همان روزهای ابتدایی با اقداماتی خصمانه نشان دادند که با دولت جدید دشمنی آشکاری دارند، اما با مدیریت جهادی و همراهی مردم می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد.

حجت الاسلام ساداتی با انتقاد از نگاه خوش‌بینانه به غرب در سال‌های گذشته تصریح کرد: غرب و آمریکا هیچ‌گاه خیرخواه این ملت نبوده‌اند. ما نباید فریب هیاهوی رسانه‌ای آن‌ها درباره موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه را بخوریم؛ چراکه این بیشتر یک جنگ روانی برای خدشه‌دار کردن اتحاد و انسجام داخلی است.

وی افزود: اتحاد مقدس ملت ایران بزرگ‌ترین عامل بازدارنده در برابر دشمنان بوده و خواهد بود. در دوران دفاع مقدس هم همین اتحاد ملی و انسجام مردمی بود که دشمن را ناکام گذاشت و امروز نیز همین مسیر باید ادامه یابد.

امام جمعه سرپل ذهاب در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و توفیق خدمتگزاران نظام اسلامی گفت: پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک گردان، خدمتگزاران نظام اسلامی را موفق و مؤید بدار، و دشمنان اسلام و دشمنان مکتب ولایت را خوار و ذلیل کن.