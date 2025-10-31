به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی امام جمعه شهرستان سرپل‌ذهاب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با عرض سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، سخنان خود را با قرائت فرازهایی از زیارت آل یاسین آغاز کرد و گفت: در زیارت آل یاسین می‌خوانیم که باید در تمام حالات نماز، از قنوت و رکوع تا سجده و تکبیر، به امام زمان (عج) سلام داد. این تأکید، اهمیت نماز را نشان می‌دهد و اینکه نماز نه فقط یک عمل عبادی، بلکه پیوندی معنوی با حجت خدا در زمین است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه در هفته‌های اخیر موضوع ویژگی‌های مؤمنان و متقین مورد بحث قرار گرفته است، اظهار کرد: در سوره حج، آیات ۴۰ و ۴۱ خداوند یاری‌کنندگان دین خود را معرفی می‌کند و می‌فرماید: «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ»، یعنی کسانی که وقتی در زمین قدرت می‌گیرند، نماز را برپا می‌دارند. این آیه نشان می‌دهد نماز پایه و ستون اصلی ایمان و حاکمیت الهی است.

وی با استناد به روایتی از امام جواد (ع) گفت: پیش از ظهور امام زمان (عج) فتنه‌ای بزرگ پدید می‌آید که در آن ایمان انسان‌ها در معرض دگرگونی لحظه‌به‌لحظه قرار می‌گیرد؛ چنان‌که امام فرمودند: «صبح مؤمن است و شب کافر می‌شود». در چنین زمانه‌ای باید بیش از هر چیز به تقوا و اخلاص توجه داشت و خانواده را محور ایمان دانست.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حفظ ایمان در عصر آخرالزمان ترویج نماز است، تصریح کرد: خداوند در قرآن به موسی و برادرش هارون وحی کرد: «وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ»؛ یعنی خانه‌های خود را قبله قرار دهید و نماز را برپا دارید. این آیه نشان می‌دهد که خانواده باید کانون عبادت و ایمان باشد.

وی با تأکید بر وظیفه والدین و جامعه اسلامی در ترویج فرهنگ نماز گفت: خداوند در سوره طه آیه ۱۳۲ می‌فرماید: «وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا»، ای پیامبر، خانواده‌ات را به نماز فرمان ده و بر آن پایدار باش. این توصیه نشان می‌دهد که باید با صبر و مداومت خانواده را اهل نماز تربیت کرد، نه با تذکرهای گاه‌به‌گاه.

خطیب نماز جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با اشاره به سنت پیامبر اکرم (ص) گفت: پس از نزول آیه تطهیر، پیامبر هر روز به درِ خانه حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) می‌رفت و می‌فرمود: «إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَیتِ وَیُطَهِّرَکُم تَطهیرًا». این عمل پیامبر نشانه اهمیت نماز، طهارت و پاکدامنی در خانواده اهل بیت (ع) بود.

حجت‌الاسلام ساداتی افزود: قرآن کریم در سوره مریم آیه ۵۴ نیز حضرت اسماعیل (ع) را به سبب اهتمام به نماز ستوده و فرموده است: «وَکانَ یَأمُرُ أَهلَهُ بِالصَّلاةِ»، یعنی او خانواده‌اش را به نماز امر می‌کرد. بنابراین، توصیه به نماز نه‌تنها وظیفه پیامبران بلکه وظیفه همه مؤمنان است.

وی تصریح کرد: امروز در عصر غیبت و فتنه‌های اعتقادی، نماز سپر ایمان و ضامن حفظ خانواده‌هاست. نماز یعنی بندگی، یعنی ایستادگی در برابر گناه و استکبار، یعنی تربیت نسلی که در برابر ظلم و فساد مقاوم باشد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به آیه شریفه «وَجاهِدوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» گفت: خداوند کسانی را که در راه او مجاهدت می‌کنند برمی‌گزیند. رستگاری نیازمند تلاش است و جهاد در همه عرصه‌ها اعم از اقتصادی، فرهنگی و معنوی لازمه سعادتمندی جامعه است.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته از جمله سالروز انقراض قاجار، شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، جنگ جمل و روز ۱۳ آبان، تأکید کرد: همه این مناسبت‌ها پیام مشترکی دارند و آن مبارزه با استکبار است.

حجت‌الاسلام ساداتی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا (س) شهیده راه ولایت و پیشگام در مبارزه با مستکبرین بود. امام خمینی (ره) نیز در مسیر او گام برداشت و در ۴ آبان ۱۳۴۳ با فریاد علیه قانون کاپیتولاسیون، ندای «هیهات من الذله» را زنده کرد.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند گفتن شعار «مرگ بر آمریکا» باعث دشمنی است، تصریح کرد: این سخن اشتباه است؛ چون دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان رژیم پهلوی وجود داشت، زمانی که نه انقلابی بود و نه شعاری داده می‌شد. دشمنی آنان ریشه در ذات استکباری‌شان دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: ریشه استکبارستیزی ما از سیره حضرت زهرا (س) و آموزه‌های اهل بیت (ع) گرفته شده است. امام حسن عسکری (ع) فرمود: «نَحنُ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی خَلقِهِ و جَدَّتُنا فاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَینا». حتی امام زمان (عج) نیز فرموده است: «الگوی من دختر رسول خداست». پس مبارزه با استکبار، راهی فاطمی و الهی است.

وی گفت: همه پیامبران برای مقابله با طاغوت و نجات مردم از بندگی غیر خدا مبعوث شدند؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ».

ساداتی افزود: امام صادق (ع) فرمودند بعد از هر نماز، مؤمن باید بر بنی‌امیه لعنت فرستد، چرا که آنان نماد استکبار بودند. امروز همان معنا در شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تجلی دارد. این شعارها ادامه همان لعن تاریخی بر مستکبران است.

وی با تبریک روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: نسل امروز ایران، نسلی آگاه‌تر، بصیرتر و استکبارستیزتر از نسل‌های گذشته است. این نسل باید دشمن خود را بشناسد، آمریکا و صهیونیسم را درک کند و در مسیر شهدا و ولایت ثابت‌قدم بماند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و پیروزی اسلام اظهار داشت: پروردگارا، فرج ولی‌ات را نزدیک فرما، گناهان ما را ببخش و رحمتت را بر ما نازل کن. ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار و با قرآن و اهل بیت بمیران و محشور گردان.