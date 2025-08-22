دولت نیازمند مدیریت جهادی برای رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: همه پیامبران الهی و معصومین (ع) در وصایای خود مردم را به تقوای الهی دعوت کرده‌اند، چرا که تقوا اساس همه خوبی‌ها و سرچشمه سعادت دنیوی و اخروی است.

وی افزود: امام حسن مجتبی (ع) در وصایای خویش همواره بر تقوا و تفکر تأکید می‌کردند و این نشان می‌دهد که هیچ کاری نباید بدون اندیشه انجام شود. انسان متفکر می‌تواند راه درست را از خطا تشخیص دهد و جامعه‌ای که اهل اندیشه باشد، به رشد و تعالی خواهد رسید.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با اشاره به ویژگی‌های پیامبر رحمت (ص)، گفت: قرآن کریم در سوره مبارکه قلم پیامبر را «بر خلق عظیم» معرفی می‌کند؛ یعنی آن حضرت برترین نمونه در اخلاق، صبر، مدارا و رفتار نیکو بود. حتی دشمنان پیامبر نیز تحت تأثیر اخلاق کریمانه ایشان قرار می‌گرفتند و همین رفتار الهی، عامل اصلی گرایش روزافزون مردم به اسلام شد.

وی تصریح کرد: قرآن در سوره آل عمران پیامبر را نرم‌خو و مهربان توصیف می‌کند و تأکید می‌فرماید اگر پیامبر خشن و بداخلاق بود، مردم از اطراف او پراکنده می‌شدند. بنابراین، اخلاق نبوی الگویی برای همه مسلمانان است و باید در زندگی فردی و اجتماعی خود آن را سرلوحه قرار دهیم.

حجت الاسلام ساداتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیات قرآن در خصوص وعده الهی مبنی بر فراگیر شدن اسلام، گفت: خداوند متعال سه بار در قرآن وعده داده است که دین اسلام سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، هرچند مستکبران و دشمنان اسلام با تمام توان در برابر آن بایستند. این وعده الهی قطعاً به دست حضرت ولی‌عصر (عج) تحقق خواهد یافت و اسلام بر همه مکاتب و نظام‌های بشری غالب می‌شود.

وی افزود: امروز شاهد افزایش گرایش به اسلام در میان دانشمندان و اهل علم در غرب هستیم و همین نشان می‌دهد که وعده قرآن در حال تحقق است. هر قدر امت اسلامی اتحاد و انسجام بیشتری داشته باشد، این وعده سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید.

امام جمعه سرپل‌ذهاب سپس به موضوعات جاری کشور پرداخت و اظهار داشت: امروز مشکلاتی همچون قطعی برق و بحران آب مردم را در تنگنا قرار داده است. رئیس‌جمهور نیز اخیراً اذعان کرده که باید برای رفع ناترازی‌ها راهکاری اندیشیده شود. راهکار اساسی همان است که بارها تأکید شده؛ یعنی تقویت اقتصاد داخلی، توسعه نیروگاه‌ها و بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن تولید برق است.

وی ادامه داد: مردم با وجود مشکلات، صبوری می‌کنند اما انتظار دارند دولت با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی عملی مشکلات را رفع کند. صرف افزایش ساعت قطعی برق یا تعطیلی‌های مکرر راه‌حل نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع، معضل آب و برق کشور مدیریت شود.

حجت الاسلام ساداتی همچنین به پویش «ایران همدل» اشاره کرد و گفت: امروز مردم مظلوم غزه در محاصره کامل رژیم صهیونیستی قرار دارند و بسیاری از آنان بر اثر گرسنگی و کمبود دارو شهید می‌شوند. کمک‌های مردمی ایران گرچه با سختی به دست مردم غزه می‌رسد، اما مؤثر و حیاتی است. بنابراین، همه مؤمنین باید در این پویش شرکت کنند و به یاری مظلومان بشتابند.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، بیان کرد: این سفر حامل پیام مهمی برای دوستان و دشمنان بود. پیام اصلی این سفر آن است که جمهوری اسلامی شریک پایدار روزهای سخت لبنان و محور مقاومت است و هرگز از حمایت مقاومت و منافع ملت‌های منطقه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب تأکید کرد: لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری به مقاومت حزب‌الله نیاز دارد و اگر این مقاومت نبود، اسرائیل تا قلب بیروت پیشروی می‌کرد. سفر اخیر لاریجانی نشان داد که ایران همچنان حامی اصلی مقاومت است و در مقابل محور عبری عربی غربی که علیه ملت‌های منطقه توطئه می‌کند، ایستادگی خواهد کرد.