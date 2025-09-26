  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

سورگی: استقلال تیم قابل احترامی است؛ می‌توانستیم پیروز شویم

وینگر تیم فوتبال شمس آذر گفت: در دیدار با استقلال تیم بهتری بودیم و می‌توانستیم پیروز از زمین خارج شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد سورگی در پایان دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: نیمه اول مسابقه تقریباً پایاپای پیش رفت. هر دو تیم موقعیت‌هایی داشتند و ما حتی در دقیقه سوم می‌توانستیم به گل برسیم که این اتفاق رخ نداد. در نیمه دوم اما نمایش بهتری داشتیم و توانستیم بازی را در دست بگیریم. با وجود اینکه استقلال تیمی قابل احترام است، ما توانستیم فشار بیشتری ایجاد کنیم و حتی شانس برد داشتیم.

او در مورد حمایت هواداران بیان کرد: هواداران قزوینی واقعاً پرشور و باوفا هستند. حتی در بازی‌هایی که حساسیت کمتری داشته، همیشه کنار تیم بوده‌اند و امروز هم سنگ تمام گذاشتند. دستشان را می‌بوسم و امیدوارم تا پایان فصل همچنان ما را حمایت کنند.

سورگی درباره اعتماد به نفس تیم افزود: قطعاً حضور در تیم برای سال دوم باعث افزایش اعتماد به نفس بازیکنان می‌شود. خدا را شکر کادر فنی به ما اعتماد دارند و توانستم در ترکیب اصلی قرار بگیرم. مطمئن باشید در ادامه فصل عملکرد بهتری خواهم داشت.

او در خصوص آینده شمس‌آذر گفت: ادامه مسیر برای ما سخت است، زیرا لیگ امسال بسیار رقابتی شده و پایین و بالای جدول تفاوت زیادی ندارد. همه تیم‌ها پیشرفت کرده‌اند و بازی‌ها سخت‌تر شده‌اند. با این حال امیدواریم سه امتیازی که از ما کسر شده بازگردد تا بتوانیم شرایط بهتری در جدول پیدا کنیم.

