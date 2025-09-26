تساوی شمس آذر و استقلال در نیمه اول؛ شانس با هر دو تیم یار نبود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۹ با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب شمس آذر:

علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم کار، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری، مهرداد آقامحمدی، محمد جواد آزاده

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

اشتباه عجیب چشمی در ابتدای بازی

در ابتدای بازی و در حالی که توپ در اختیار بازیکنان استقلال قرار داشت، اشتباه روزبه چشمی باعث شد تا توپ در اختیار مهرداد آقامحمدی قرار گیرد و او در مصافی تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت اما با واکنش خوب این دروازه بان توپ راهی کرنر شد.

در حالی که انتظار می‌رفت تا استقلالی‌ها بتوانند موقعیت بیشتری روی دروازه شمس آذر ایجاد کنند، در دقیقه ۴ و روی ارسال توپ از سوی مهدی ممی زاده با ضربه سر فرزین معامله گری همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

شانس با نازون یار نبود

بازیکنان استقلال در اولین موقعیت خود در دقیقه ۱۲ حمله‌ای را به سمت دروازه شمس آذر تدارک دیدند که روی پاس رو به جلو جلالی، منیر الحدادی صاحب توپ شد و با پاسی در عرض داکنز نازون را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن به تیرک دروازه شمس آذر برخورد کرد و در برگشت علیرضا جعفرپور توپ را در اختیار گرفت.

آدان باز هم مانع گلزنی شمس آذر شد

بازیکنان شمس آذر در نیمه اول بهتر از استقلالی‌ها بودند و در دقیقه ۲۷ محمدجواد آزاده صاحب توپ شد و با حرکت در عرض محوطه جریمه استقلال با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که با واکنش زیبای آدان توپ به کرنر رفت و گل نشد.

فرصت سوزی آسانی در موقعیت تک به تک با دروازه بان شمس آذر

منیر الحدادی که در بازی با شمس آذر توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد در دقیقه ۲۸ توپ را به گوشه راست و برای مهران احمدی پاس داد و این بازیکن هم با چشمانی باز در عمق، یاسر آسانی را صاحب توپ کرد که او تک به تک با علیرضا جعفرپور قرار گرفت اما ضربه او را این دروازه بان به خوبی مهار و دور کرد.

بازیکنان استقلال در دقیقه ۴۰ صاحب ضربه کرنر شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر سامان فلاح همراه شد اما توپ راهی به چارچوب دروازه جعفرپور نداشت و به بیرون رفت.