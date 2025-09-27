آمار برتر استقلال مقابل شمس آذر؛ دو امتیازی که به راحتی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و استقلال در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا باز هم شاگردان ریکاردو ساپینتو از کسب پیروزی در لیگ برتر ناکام بمانند.

در این مسابقه هر دو تیم صاحب موقعیت‌های تقریباً برابری شدند. طبق آمار شاگردان ساپینتو در استقلال با وجود ثبت ۱۸ شوت (در برابر ۱۴ شوت شمس آذر) و مالکیت ۵۴.۳ درصدی توپ، تنها یک گل همانند میزبان خود به ثمر رساندند. استقلال در این دیدار ۱.۴۹ امید گل ایجاد کرد، درست به اندازه شمس آذر، اما دقت شوت‌ها و فرصت‌سوزی مانع از پیروزی آنها شد.

از سوی دیگر شمس آذر که مالکیت کمتری داشت (۴۵.۷ درصد) توانست با استفاده از ضدحملات و دقت در بازی خود استقلال را تحت فشار قرار دهد. این تیم ۳۴۴ پاس با دقت ۷۵ درصد به ثبت رساند، در حالی که آبی‌پوشان تهرانی با ۴۳۸ پاس و دقت ۷۷.۲ درصدی اندکی برتری آماری داشتند.

در نبردهای تن‌به‌تن نیز استقلال با موفقیت ۵۳.۱ درصدی در مقابل ۴۶.۹ درصد شمس آذر عملکرد بهتری از خود نشان داد. در بخش انضباطی، شمس آذر با ۵ خطا و ۲ کارت زرد نسبت به استقلال که ۷ خطا و یک کارت زرد داشت، شرایط مشابهی را تجربه کرد.

استقلالی‌ها با کسب یک امتیاز این بازی ۶ امتیازی شد و علاوه بر اینکه فرصت صدرنشینی را از دست داد در رده هشتم جدول هم قرار گرفت و شمس آذر هم ۲ امتیازی شد و در جایگاه پانزدهم ایستاد. لازم به ذکر است که تیم شمس آذر با منفی ۳ امتیاز مسابقات فصل بیست و پنجم را آغاز کرده است.