به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معامله‌گری در پایان دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: همان‌طور که مشاهده شد، ما بازی را با برنامه و حساب‌شده انجام دادیم. از قبل می‌دانستیم چه چیزی می‌خواهیم و فکر می‌کنم موقعیت‌های زیادی در این دیدار داشتیم، اما شانسمان یار نبود. خودم در دقیقه ۳ یا ۴ فکر کردم گل زده‌ایم و برای خوشحالی رفتم که دیدم توپ بیرون رفته بود. بازی را خوب شروع کردیم و حتی می‌توانستیم در همان دقایق ابتدایی به گل برسیم که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

او افزود: با توجه به جایگاه فعلی تیم در جدول، کسر امتیاز ما تأثیر زیادی داشته است. خوشبختانه مدیرعامل عزیزمان در تلاش است این امتیازات بازگردانده شود و امیدواریم که این اتفاق بیفتد، چرا که می‌تواند شرایط جدول را به نفع ما تغییر دهد. اگر این امتیازات بازگردد، قطعاً وضعیت تیم برای ادامه رقابت‌ها بهتر خواهد شد.

معامله‌گری در مورد تغییر پست خود گفت: این ششمین پستی است که در یک سال گذشته بازی کرده‌ام؛ در تیم ملی امید دفاع آخر، دفاع چپ و امروز با نظر کادر فنی در پست هافبک دفاعی بازی کردم. در ادامه تلاش کردم تا بهترین عملکرد را برای تیم ارائه بدهم و هر چه در توان داشتم به کار گرفتم، اما کمی بدشانسی باعث شد نتیجه دلخواه حاصل نشود.

وی درباره بازی مقابل استقلال افزود: بالاخره بازیکنان بزرگی با قراردادهای میلیاردی به لیگ ما آمده‌اند که می‌توانند به کیفیت رقابت‌ها کمک کنند. ما هم تیمی‌های جوانی هستیم که از حضور آن‌ها تجربه کسب می‌کنیم. امروز نشان دادیم که تیمی جسور و قابل احترام هستیم و هر حریفی که مقابل ما بازی کند، می‌داند با چه رقیب سختی روبروست. امیدواریم با ریکاوری خوب آماده دیدار آینده مقابل آلومینیوم شویم.

معامله‌گری در پایان درباره داوری گفت: داوری امروز شرایط خوبی داشت و نکته خاصی ندیدم. از داوران عزیز تشکر می‌کنم و امیدوارم این روند مثبت ادامه داشته باشد.