محبی: گلزنی من تلاش تمام بازیکنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، صائب محبی در پایان دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: خدا را شکر بازی بسیار خوبی بود. مقابل تیم بزرگی مثل استقلال و با وجود مهره‌های توانمندشان، کار سختی داشتیم، اما رفته‌رفته شرایط بهتر شد. تیم ما جوان است و امروز حتی یک بازیکن ۱۷ ساله در ترکیب داشتیم. خوشبختانه در نیمه دوم توانستیم بهتر بازی کنیم، گل بزنیم و فرصت را از حریف بگیریم.

گلزن شمس آذر به استقلال گفت: این گل را لطف خدا می‌دانم و از خدا شکر می‌کنم. شاید این گل به نام من نوشته شود، اما متعلق به همه بچه‌هایی است که در بازی‌های قبلی مصدوم بودند و امروز نبودند و این گل را تقدیم می‌کنم به همه مردم و هوادارانی که با رنگ سبز در ورزشگاه حضور داشتند، همچنین خانواده عزیزم و همسرم.