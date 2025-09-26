  1. ورزش
محبی: گلزنی من تلاش تمام بازیکنان بود

بازیکن تیم فوتبال شمس آذر گفت: درست است که من مقابل استقلال گلزنی کردم اما این گل متعلق به تمامی بازیکنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، صائب محبی در پایان دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: خدا را شکر بازی بسیار خوبی بود. مقابل تیم بزرگی مثل استقلال و با وجود مهره‌های توانمندشان، کار سختی داشتیم، اما رفته‌رفته شرایط بهتر شد. تیم ما جوان است و امروز حتی یک بازیکن ۱۷ ساله در ترکیب داشتیم. خوشبختانه در نیمه دوم توانستیم بهتر بازی کنیم، گل بزنیم و فرصت را از حریف بگیریم.

گلزن شمس آذر به استقلال گفت: این گل را لطف خدا می‌دانم و از خدا شکر می‌کنم. شاید این گل به نام من نوشته شود، اما متعلق به همه بچه‌هایی است که در بازی‌های قبلی مصدوم بودند و امروز نبودند و این گل را تقدیم می‌کنم به همه مردم و هوادارانی که با رنگ سبز در ورزشگاه حضور داشتند، همچنین خانواده عزیزم و همسرم.

