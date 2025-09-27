تنها نکته مثبت در ترکیب استقلال/ ساپینتو همچنان سردرگم در مورد دو پست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار اخیر خود مقابل شمس آذر با ترکیبی جدید که ریکاردو ساپینتو طراحی کرده بود، وارد زمین شد تا ناکامیهای اخیر خود را جبران کند. با این حال، تلاش آبیپوشان نتیجهبخش نبود و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. این نتیجه بار دیگر نشان داد ضعفهای بنیادی استقلال به ویژه در خط دفاعی هنوز برطرف نشده است.
دفاعی شکننده؛ نقطه آسیبپذیر استقلال
یکی از مهمترین مشکلات استقلال در این دیدار، دفع ناقص آنتونیو آدان و اشتباه ابوالفضل جلالی و زیرکی صائب محبی بود که زمینهساز گل تساوی شمس آذر شد. این صحنه ضعف ساختار دفاعی تیم را بار دیگر عیان کرد و ثابت ساخت استقلال نیاز مبرمی به تقویت خط دفاعی دارد. استقلالیها در بازیهای اخیر با اشتباهات پی در پی بازیکنان خط دفاعی گلهای زیادی را دریافت کرده اند که کادرفنی این تیم هنوز موفق نشده ایرادات های موجود را اصلاح کند.
درخشش مهران احمدی و دیدیه اندونگ؛ نقطه امید استقلال
در نقطه مقابل عملکرد مهران احمدی و دیدیه اندونگ در خط هافبک مهمترین نکته مثبت این دیدار بود. این دو بازیکن هماهنگی چشمگیری داشتند و توانستند با خلق فرصت و کنترل میانه میدان جریان بازی را تا حدی در اختیار بگیرند. اندونگ در تمامی مسابقات اخیر استقلال جایگاه ثابتی در ترکیب داشته و مهران احمدی با یک شوت دیدنی از راه دور موفق شد گل زیبایی برای تیمش به ثبت برساند. این عملکرد، نویدبخش نقطه قوتی پایدار برای استقلال است. خط هافبک استقلال در فصل جدید دچار کمترین تغییرات ممکن شده است.
بیثباتی در خط حمله؛ چالشی ادامهدار
در مقابل، خط حمله استقلال همچنان با بیثباتی دست و پنجه نرم میکند. یاسر آسانی، داکنز نازون، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی هر چهار بازیکن در دیدار با شمس آذر در پست مهاجم نوک قرار گرفتند اما نتوانستند موقعیتها را به گل تبدیل کنند. این ضعف موجب شد استقلال حتی با خلق فرصتهای فراوا، از کسب پیروزی بازبماند. در حال حاضر تنها خط هافبک این تیم هماهنگی و ثبات نسبی را حفظ کرده است.
با وجود تغییرات تاکتیکی ساپینتو، استقلال هنوز قادر به برطرف کردن مشکلات اصلی خود نیست. ضعف دفاعی، بیثباتی در خط حمله و ناکامی در بهرهبرداری از موقعیتها بزرگترین چالشهای این تیم باقی مانده است. اگر این روند ادامه یابد، آبیپوشان در ادامه فصل و در رقابتهای حساس لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا با موانع جدی مواجه خواهند شد.
