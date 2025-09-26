به گزارش خبرنگار مهر، نونو میگل مورایس در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال شمس آذر اظهار داشت: استقلال تیمی با شخصیت بود و به جز دقایق ابتدایی، نیمه اول خوبی را ارائه دادیم. فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم اما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم و گل به ثمر برسانیم.

او افزود: آن‌طور که می‌خواستیم نیمه دوم را شروع نکردیم. پس از دریافت گل، باید خونسردتر عمل می‌کردیم، اما روی یک بدشانسی گل خوردیم. با این حال نسبت به بازی‌های قبلی قوی‌تر شده‌ایم و در مسیر خوبی قرار داریم.

مورایس تصریح کرد: فرصت صدرنشینی را از دست دادیم، اما تیم ما در حال رشد است و امیدواریم در ادامه مسیر نتایج بهتری کسب کنیم.

مورایس تاکید کرد: معتقدم بازیکنان ما نسبت به حریف امروز عملکرد بهتری داشتند. ما همچنان با بازیکنان کار می‌کنیم تا بهترین عملکرد را ارائه دهند و به آن‌ها ایمان داریم. مطمئنم که آن‌ها می‌توانند شادی را به هواداران استقلال هدیه دهند.

وی افزود: با تمرین و گذشت زمان به نتیجه خواهیم رسید. ما به کار خود ایمان داریم و بازیکنان نیز به برنامه‌های ما در زمین توجه می‌کنند. تیم ما سرحال است، ما به بازیکنانمان ایمان داریم و آن‌ها نیز به ما اعتماد دارند.

مورایس درباره گل خورده تیمش گفت: هنوز فرصت نکرده‌ام گل شمس آذر را ببینم.

مربی استقلال در خصوص عملکرد خط دفاعی گفت: امروز سامان فلاح و اندونگ خط دفاعی ما را تهاجمی‌تر کردند. انتظار ما از بازیکنانی که از نیمکت وارد زمین می‌شوند این است که تمام تلاش خود را در زمین بگذارند. اسلامی و رزاقی‌نیا عملکرد خوبی داشتند، اما آزادی و سحرخیزان آنطور که انتظار داشتیم ظاهر نشدند. فوتبال همین است و اتفاقاتش طبیعی است.

مورایس اظهار داشت: تیم ما در حال رشد است. برخی از بازیکنان خارجی هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند، اما در کل از عملکرد همه آن‌ها رضایت داریم. کمیت حملات و فرصت‌های ایجاد شده نشان‌دهنده تلاش و عملکرد تمامی بازیکنان ماست.

او در خصوص داوری افزود: دوست ندارم درباره عملکرد داوران صحبت کنم، اما معتقدم سیستم VAR کمک زیادی به داورها می‌کند. تمرکز ما روی بازی و عملکرد تیم است.

مورایس در پایان گفت: برد باعث افزایش اعتمادبه‌نفس تیم می‌شود. امروز فرصت‌های زیادی خلق کردیم و باید روی جزئیاتی کار کنیم که باعث از دست رفتن امتیازات شده‌اند.