گیلان میزبان گردشگران خارجی در آغاز هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از مسافران خارجی با حضور مدیرکل و معاونان اداره کل میراث فرهنگی گیلان، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر رشت و جمعی از فعالان صنعت گردشگری ظهر شنبه در فرودگاه رشت برگزار شد.

«یوسف سلمان‌خواه» مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی غنی استان، تاریخ، فرهنگ و مفاخر گیلان را گوهر وجودی این خطه دانست و اظهار کرد: معرفی این میراث ارزشمند به گردشگران خارجی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی گیلان برنامه‌ریزی‌های جدی برای توسعه گردشگری خارجی دارد، گفت: هدف ما معرفی ظرفیت‌ها، زیبایی‌ها و جذابیت‌های بی‌نظیر استان به جهانیان است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان همچنین از افتتاح ۲۲ طرح گردشگری در هفته گردشگری خبر داد و گفت: با سرمایه‌گذاری حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

سلمان‌خواه افزود: در مجموع ۲۰۷ برنامه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی در سطح استان برگزار خواهد شد که از این تعداد، ۳۷ برنامه در رشت و ۱۳۴ برنامه در شهرستان‌های دیگر اجرا می‌شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری، همکاری این بخش را عامل اصلی موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری دانست.

«محمدحسن عاقل‌منش» رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر رشت نیز ضمن قدردانی از اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، بر تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای رونق صنعت گردشگری در مرکز استان تأکید کرد.

برگزاری ۵ نمایشگاه صنایع دستی و ۸ تور گردشگری با هدف معرفی محصولات بومی و جاذبه‌های کمتر شناخته شده استان از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری گیلان اعلام شده است.