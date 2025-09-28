به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان مقدم صبح یکشنبه اظهار کرد: جشنواره برداشت محصولات باغی در روستای آبگاهی با مشارکت اقامتگاه بومگردی منیژگان و بخشداری رادکان همزمان با هفته گردشگری برگزار می شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران بیان کرد: این جشنواره در دهم مهرماه در روستای آبگاهی با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و توریستی بخشهای رادکان و سیدآباد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محصولات باغی منطقه از جمله گردو، سیب درختی، گلابی، گیلاس، آلبالو و گیاهان دارویی گفت: این رویداد برای دومین سال متوالی در بهشت گمشده خراسان رضوی برپا خواهد شد.

طاهریان مقدم خاطر نشان کرد: جشنواره شامل نمایشگاه صنایع دستی و محصولات روستایی، عرضه مستقیم تولیدات باغی و دامی، اجرای موسیقی سنتی، پخت غذاهای محلی و برنامه‌های متنوع فرهنگی خواهد بود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران تأکید کرد: برگزاری این جشنواره در توسعه گردشگری روستایی، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی و نیز رونق اقتصادی منطقه آبگاهی نقش بسزایی خواهد داشت.