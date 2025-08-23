خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در آستانه شهادت جانسوز و مظلومانه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران، بار دیگر شاهد اوج ارادت و دلدادگی میلیون‌ها عاشق و دلباخته خاندان عصمت و طهارت است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر، عطر حزن و اندوه، کوچه پس کوچه‌های شهر بهشت را فرا گرفته و شور و شعوری وصف‌ناپذیر در میان زائران و مجاوران این بارگاه قدسی موج می‌زند. این روزها، تمام راه‌های منتهی به مشهد، شاهد گام‌های استوار و دل‌های بی‌قرار زائرانی است که از دور و نزدیک، با پای پیاده یا سواره، خود را به حرم امن رضوی می‌رسانند تا در جوار مضجع شریف امام رئوف، در ماتم شهادت ایشان اشک ماتم بریزند و به سوگ بنشینند.

قلب تپنده ایران، میزبان میلیون‌ها عاشق

این سیل خروشان جمعیت که در طول یک هفته گذشته به بیش از چهار میلیون و ۴۷۶ هزار نفر رسیده، نه تنها نشان از عمق باورها و ارادت قلبی مردم ایران و دیگر نقاط جهان به اهل بیت عصمت و طهارت دارد، بلکه روایتی است از عطش بی‌پایان برای درک فیض زیارت و ابراز وفاداری به ساحت مقدس امام رضا (ع). هر یک از این زائران، با کوله‌باری از حاجات و دل‌هایی پر از امید، راهی این سفر معنوی شده‌اند تا در این ایام پرحزن، با امامشان عهد و پیمانی دوباره ببندند و از برکات بی‌کران این آستان مقدس بهره‌مند شوند.

مشهد این روزها، تابلویی بی‌نظیر از جلوه‌های ایثار، مهربانی و خدمتگزاری است. از خادمان آستان قدس رضوی گرفته تا نیروهای خدوم شهرداری، سازمان اتوبوسرانی، هلال احمر و جمعیت‌های مردمی، همگی دست در دست هم داده‌اند تا بهترین امکانات و خدمات را برای زائران فراهم آورند. این هماهنگی و هم‌افزایی، نشانه‌ای از انسجام ملی و همدلی اجتماعی در راستای تکریم میهمانان امام رضا (ع) است که در نوع خود بی‌نظیر می‌نماید.

فرای هر رنگ و نژاد و زبان، زائران در این شهر مقدس، زیر سایه پرچم سبز رضوی، گردهم آمده‌اند تا یکدل و یکصدا، فریاد «یا رضا» سر دهند. صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر، مملو از جمعیت عزاداران است که با نوای مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، دل‌هایشان را به دریای بی‌کران معرفت رضوی پیوند می‌زنند. این حضور پرشور، نه تنها تجلی‌بخش عظمت و جایگاه امام رضا (ع) در قلوب مسلمانان است، بلکه یادآور این نکته است که عشق به اهل بیت، مرزها را درمی‌نوردد و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

در این وانفسای غربت و دلتنگی برای شهادت امام خوبی‌ها، مشهد به معنای واقعی کلمه، بهشت عاشقان شده است. شهری که با تمام ظرفیت‌های خود، آغوش گشوده و میزبان این کاروان عظیم دلدادگی است. مسئولان و مردم این شهر، با افتخار به استقبال زائران رفته‌اند تا در این روزهای پایانی ماه صفر، سنگ تمام بگذارند و از میهمانان امام رئوف به بهترین نحو پذیرایی کنند. این شور و شعور حسینی و رضوی، بی‌شک تا ابد در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد.

نبض خدمت در شهر بهشت

در کوران این موج عظیم جمعیت، نهادها و سازمان‌های مختلف مشهد، با تمام قوا و به صورت شبانه‌روزی، در حال ارائه خدمات هستند تا زائران بدون دغدغه و با آرامش خاطر، ایام عزاداری را سپری کنند. شهر مشهد، در این روزها به یک کارگاه بزرگ خدمت‌رسانی تبدیل شده است که هر گوشه از آن، حکایت از تلاش بی‌وقفه خادمان امام رضا (ع) دارد.

خانه‌ای برای هر زائر در شهر بهشت

یکی از مهمترین دغدغه‌ها در چنین ایامی، تأمین محل اسکان برای میلیون‌ها زائر است. سیدجلیل بامشکی، معاون زیارت و گردشگری شهرداری مشهد، از اسکان بیش از ۱۱۲ هزار نفر-شب زائر در مراکز زیرپوشش شهرداری از روز بعد اربعین تا یکم شهریور خبر داده است.

معاون زیارت و گردشگری شهرداری مشهد بیان کرد: تنها در شامگاه سی‌ویکم مرداد، ۳۸ هزار و ۵۳۱ نفر در ۲۳ مرکز مختلف اسکان یافتند که این آمار نشان از مدیریت قوی و برنامه‌ریزی دقیق شهرداری در این زمینه دارد.

وی گفت: بوستان زائرپذیر غدیر با میزبانی ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در یک شب، بزرگترین ظرفیت اسکان را داراست و طی سه روز گذشته، بیش از ۳۵ هزار نفر از زائران از امکانات آن استفاده کرده‌اند. برای اولین بار، بوستان جهانشهر نیز به عنوان محل اسکان اضطراری فعال شده و ۱۱۹۷ نفر در چادرهای هلال احمر مستقر شده‌اند که این اقدام نشان از انعطاف‌پذیری و آمادگی بالای مدیریت بحران شهری دارد. نیروهای خدمات شهری، فرهنگی و مدیریت بحران در این محل برای جانمایی چادرها و ارائه خدمات اولیه حضور فعال داشته‌اند. همچنین، شماره ۰۵۱-۳۷۰۴۵ به عنوان خط راهنمایی و ثبت شکایات در زمینه‌های اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت، امداد و خدمات شهری فعال است تا زائران هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

حمل‌ونقل: حرکت بی‌وقفه ناوگان خدمت

با ورود این حجم از زائران، مدیریت حمل‌ونقل عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محسن شریعتی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد، از خدمت‌رسانی شبانه‌روزی حوزه فنی این سازمان خبر داده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: خدمات اورهال و نگهداری ناوگان به صورت مستمر توسط همکاران حوزه فنی انجام می‌شود و مرکز نگهداری، تعمیرات و پژوهش‌های فنی با حداکثر توان در حال فعالیت است. از ۱۱ دستگاه اتوبوس امداد، ۴ دستگاه در محورهای مواصلاتی و ورودی‌های مشهد مستقر شده‌اند و ۷ دستگاه وظیفه رفع نقص ناوگان در سطح شهر را بر عهده دارند. همچنین، ۵ مرکز تعمیرات (نت) در پایانه‌های خواجه‌ربیع، انقلاب اسلامی، الهیه، مفتح و توقفگاه شهید نوری به صورت ویژه فعال هستند. شیفت‌های شبانه برای آماده‌سازی ناوگان بدون وقفه فعالیت می‌کنند تا هیچ مشکلی در خدمت‌رسانی به زائران به وجود نیاید و حرکت در شهر بهشتی رضوی، روان و آسان باشد.

ترافیک: نظم در شلوغی، آسایش در حرکت

ورود انبوه زائران، به طبع ترافیک سنگینی را در پی دارد، به خصوص در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی. سروش شباهنگ، مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، وضعیت ترافیکی شهر را تشریح کرده است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: در حال حاضر، تقاطع مصلی-چمن، میدان ۱۵ خرداد، میدان بسیج و تقاطع شهید گمنام به سمت حرم مطهر رضوی، همچنین تقاطع کوشش-فداییان اسلام به سمت میدان بسیج شاهد محدودیت ترافیکی هستند. در رینگ دوم، شامل تقاطع وحدت-امیرالمومنین (ع) به سمت میدان شهدای گوهرشاد و امتداد آن تا میدان ۱۷ شهریور نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین، در ورودی مشهد از سمت عوارضی باغچه در مسیر کندرو به سمت پل سلام، شاهد ترافیک سنگین هستیم. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده و حضور نیروهای راهور، تلاش می‌شود تا جریان ترافیک تا حد امکان کنترل شده و زائران در رسیدن به مقصد خود دچار مشکل نشوند.

زائران پیاده: روایت عشق با هر قدم

اما در این میان، قصه زائران پیاده، قصه عشق و ایثار است. حسین رضایی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع)، از ورود ۳۹۴ هزار و ۷۴۰ زائر پیاده در قالب ۳ هزار و ۱۸۰ کاروان تا شامگاه ۳۱ مردادماه به مشهد خبر داده است.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) بیان کرد: این آمار هر ساعت در حال افزایش است و نشان از ارادت وصف‌ناپذیر این عاشقان به امام رئوف دارد. در این حرکت عظیم، گروه‌های مختلف سنی حضور دارند؛ از کودکان خردسال در آغوش مادرانشان گرفته تا جانبازانی که با ویلچر و کمک همراهان، خود را به حرم مطهر می‌رسانند. این تصاویر، جلوه‌هایی بی‌بدیل از ایمان و پایداری را به نمایش می‌گذارد.

وی گفت: برای تسهیل در تردد و اسکان این عزیزان، اتوبوس‌های رایگان برای انتقال زائران از ورودی‌های شهر به ویژه نیشابور به محدوده حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است. همچنین، کاروان‌هایی که اسکان خود را از قبل برنامه‌ریزی نکرده‌اند، به محل‌های پیش‌بینی شده هدایت می‌شوند و در نقاط مختلف شهر، ایستگاه‌های اسکان و خدمات بهداشتی، حمام و امکانات رفاهی برای زائران مهیا شده است. حضور چهار گروه خدمت‌رسان از کشور عراق برای پخت نان و غذا، جلوه‌ای از همبستگی میان‌فرهنگی در مسیر خدمت به زائران را به نمایش می‌گذارد. سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده، همچنین از زائران خواسته است تا از دریافت غذا از منابع غیررسمی خودداری کرده و برای حفظ امنیت، از انتشار اطلاعات مربوط به مسیرها در فضای مجازی پرهیز کنند. شماره ۰۹۰۰۳۴۵۴۵۹۰ نیز برای راهنمایی زائران در حوزه اسکان و حمل‌ونقل فعال است.

مشهد، میعادگاه دل‌های بی‌قرار

با فرارسیدن شب شهادت، مشهد مقدس به اوج حال و هوای معنوی خود می‌رسد. این شهر، نه تنها یک مقصد جغرافیایی، بلکه میعادگاهی برای دل‌های بی‌قرار و تشنگان معرفت الهی است. هر زائر، با خود داستانی از ارادت و حاجات به ارمغان آورده و هر خدمتگزار، با نیتی خالصانه، در پی کسب رضایت معبود از طریق خدمت به میهمانان امام رئوف است. این صحنه‌ها، تصویری ماندگار از ایمان، همدلی و فداکاری را در تاریخ معاصر ایران به ثبت می‌رساند.

در این ایام حزن‌انگیز، لحظه لحظه زندگی در مشهد، با نام و یاد امام رضا (ع) گره خورده است. از نوای دلنشین اذان و مناجات در حرم مطهر گرفته تا همهمه زائران در بازارها و خیابان‌ها، همه و همه حکایت از عشقی بی‌کران دارد که مرز نمی‌شناسد. این سیل عظیم جمعیت، نه تنها نشان از عظمت مقام امام رضا (ع) در قلوب مسلمانان است، بلکه یادآور پیوند ناگسستنی مردم این سرزمین با آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت می‌باشد.

خدمات شبانه‌روزی و بی‌وقفه خادمان، چه در قالب سازمان‌های رسمی و چه گروه‌های مردمی، ستودنی است. این تلاش‌ها نه تنها از بعد اجرایی و مدیریتی قابل تحسین است، بلکه از جنبه معنوی، نشان‌دهنده عشق و ارادتی است که از دل‌های پاک و با انگیزه خدمت به این طریق نورانی، سرچشمه می‌گیرد. این روحیه ایثار و از خودگذشتگی، بی‌شک برگ زرینی در تاریخ خدمات‌رسانی به زائران خواهد بود.