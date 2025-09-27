  1. حوزه و دانشگاه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

روند مطلوب پذیرش طلاب در حوزه علمیه اصفهان

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان از بهبود روند جذب و پذیرش طلاب در سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن ترابی در نشست ماهانه مدیران مدارس علمیه با شورای معاونان مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان از بهبود روند جذب و پذیرش طلاب در سال تحصیلی جاری خبر داد و اظهار کرد: پذیرش و جذب طلاب نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و داوطلبان با آمادگی بیشتری وارد حوزه علمیه شده‌اند.

وی از مدیران مدارس به‌ویژه آن‌هایی که در اردوی میثاق طلبگی (دوره ویژه طلاب جدیدالورود) حضور فعال داشتند، تقدیر کرد.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به اهمیت دوره تثبیت برای طلاب جدید الورود، از مدیران خواست تکمیل پرونده طلاب را با جدیت دنبال کنند تا ارائه خدمات آموزشی و شهریه به موقع انجام شود.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان اعلام کرد که آزمون‌های مربوط به ادامه فرآیند جذب طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

