تکواندوکاران نونهال اردبیل در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خردسالان دختر استان اردبیل در چهارمین دوره مسابقات منطقه یک کشور با کسب ۱۰ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.

در پایان این رقابت‌ها صبا معروف مقام اول وزن سوم را از آن خود کرد، مهنا میرزا نژاد در وزن پنجم به مدال نقره رسید، حورا فرج زاده در وزن هفتم و مهدیس بدیع پور در وزن دهم مقام سوم مسابقات خردسالان را از آن خود کردند.

پریسا محمدی به عنوان سرمربی، فعال، پور ولی و فهمی به عنوان مربی تیم خردیالان دختر را در این دوره از مسابقات همراهی کردند.

هانیه هنرمند سرپرست این تیم را عهده دار بود.

آنیسا فخیمی، آیپک عشقی آذر، آیسان بی آذر، سونیا شعبانی، آیلار ذوالفقاری و نازنین زهرا محمودی مدال برنز اوزان مختلف را به خود اختصاص دادند.

همچنین نادیا صدری به عنوان سرپرست نمونه نونهالان برگزیده شد.

لیدا صدری نیز به عنوان سرمربی، قاسمی، آقادده زاده، جوادی به عنوان مربی و لیلا هنرمند مربی بدنساز و سحر کاظمی به عنوان مشاور و روان شناس تیم نونهالان دختر استان اردبیل را در این مسابقات همراهی کردند. نادیا صدری نیز سرپرستی تیم‌های استان اردبیل را عهده دار بود.