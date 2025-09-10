به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عصر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات گلف دختران زیر ۱۸ سال از ۱۵ تا ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ به میزبانی تهران در زمین گلف مجموعه ورزشی سرزمین ایرانیان آیلند برگزار شد.

وی افزود: در بخش قهرمانی کشور زیر ۱۸ سال، تیم اردبیل متشکل از صنم طاهری فرد، نرگس حبیبی و محنا میرزاخانی موفق به کسب مقام اول تیمی کشور شد.

مدیرکل ورزش وجوانان استان اردبیل گفت: همچنین، صنم طاهری فرد در بخش انفرادی این مسابقات، مدال برنز را از آن خود کرد.

وی افزود: در بخش استعدادهای برتر نیز، تسنیم فتحی کجل مدال طلا، آوین سلمانی خندان مدال نقره و وانیا فتاحی مدال برنز را به گردن آویختند.

گفتنی است: اعضای تیم گلف دختران اردبیل با مربیگری سیما شاهمحمدی و سرپرستی بهناز سلمانی خندان در این رقابت‌ها حضور یافتند. شایان ذکر است، سیما شاهمحمدی در طول مسابقات به عنوان داور از سوی فدراسیون گلف، در کنار کادر فنی و برگزارکنندگان حضور داشت.



.