۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

رقابت اسکیت ‌سواران نوجوان دختر اردبیل در مسابقات دستجات آزاد کشور

اردبیل - مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران رده سنی نوجوانان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید و نمایندگان استان اردبیل خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت دختران در آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد و اسکیت سواران در مواد ۲۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر به مصاف هم رفتند.

دلسا مختارپور از استان اردبیل در ماده ۳۰۰۰ متر استقامت موفق به کسب مقام دوم شد و در ماده ۵۰۰ متر نیز عنوان سومی را از آن خود کرد. همچنین، شارمین سیما نور دیگر اسکیت‌سوار اردبیلی، در ماده ۵۰۰۰ متر استقامت توانست مقام سوم را به دست آورد.

این مسابقات با حضور پرشور ورزشکاران نوجوان دختر از سراسر کشور برگزار شد و نفرات برتر هر ماده، علاوه بر کسب مدال و جوایز، جواز حضور در اردوهای آماده‌سازی تیم ملی را نیز کسب کردند.

کد خبر 6587706

