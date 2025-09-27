۳۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در دورود توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان، طرح ضربتی امنیت محلهمحور باهدف برخورد با راکبان خودرو و موتورسیکلتهای مزاحم و متخلف در معابر عمومی شهرستان دورود به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: در اجرای این طرح ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و ۲۱ دستگاه خودرو پلاک مخدوش، فاقد پلاک، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت توسط مأموران توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی دورود ضمن هشدار به رانندگان و راکبان متخلف و حادثهساز، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان است و پلیس با حمایت دستگاه قضائی کماکان اجرای این طرح را در دستور کار خود دارد.
