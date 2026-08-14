۱۸موتورسیکلت و ۳خودروی دارای دستور قضایی در آران و بیدگل توقیف شد

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان آران و بیدگل در راستای افزایش امنیت و آرامش عمومی و پاسخ به مطالبات شهروندان، طرح امنیت محله‌محور را اجرا کردند.

وی ابراز کرد: در این طرح ۱۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد پلاک که برخی از آنها موجب نارضایتی شهروندان شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: همچنین سه دستگاه خودروی متخلف دارای دستور قضایی توقیف نیز شناسایی و به پارکینگ منتقل شدند.

وی با اشاره به دستگیری یک سارق در ادامه این طرح خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی یک سارق دارای حکم قضایی را دستگیر و به مرجع قضایی تحویل دادند و تعدادی از اموال سرقتی نیز از وی کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سرهنگ صالحان در پایان تأکید کرد: طرح‌های امنیت محله‌محور با هدف ارتقای امنیت، آرامش و رضایتمندی مردم استمرار داشته و پلیس با هرگونه قانون‌شکنی و هنجارشکنی برابر قانون برخورد خواهد کرد.