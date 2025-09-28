  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

واحدهای صنفی متخلف در خرم‌آباد پلمب شدند

خرم‌آباد - رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان از پلمب واحدهای صنفی متخلف در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی باهدف شناسایی و برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح، گفت: در راستای اجرای این طرح، بازدیدهای محسوس و غیرمحسوسی از صنوف مختلف در راسته تالارها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌های سنتی و آتلیه‌ها در سطح شهر خرم‌آباد انجام شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان، افزود: در جریان این بازدیدها، برای ۲۵ مورد از واحدهای صنفی متخلف تذکر صادر شد، پنج واحد اخطار پلمب دریافت کردند و از سه واحد نیز تعهد اخذ شد.

سرگرد کوهزادی، تأکید کرد: چهار واحد صنفی که ضوابط و مقررات انتظامی را رعایت نکرده بودند، با دستور قضایی پلمب شدند.

وی به صنوف متخلف هشدار داد و گفت: پلیس به طور مستمر بر عملکرد صنوف نظارت خواهد داشت و سایه نظارت پلیس همواره بر سر متخلفان خواهد بود و با هرگونه تخلف به‌شدت برخورد خواهد شد.

