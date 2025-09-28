به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی باهدف شناسایی و برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح، گفت: در راستای اجرای این طرح، بازدیدهای محسوس و غیرمحسوسی از صنوف مختلف در راسته تالارها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌های سنتی و آتلیه‌ها در سطح شهر خرم‌آباد انجام شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان، افزود: در جریان این بازدیدها، برای ۲۵ مورد از واحدهای صنفی متخلف تذکر صادر شد، پنج واحد اخطار پلمب دریافت کردند و از سه واحد نیز تعهد اخذ شد.

سرگرد کوهزادی، تأکید کرد: چهار واحد صنفی که ضوابط و مقررات انتظامی را رعایت نکرده بودند، با دستور قضایی پلمب شدند.

وی به صنوف متخلف هشدار داد و گفت: پلیس به طور مستمر بر عملکرد صنوف نظارت خواهد داشت و سایه نظارت پلیس همواره بر سر متخلفان خواهد بود و با هرگونه تخلف به‌شدت برخورد خواهد شد.