جذب گردشگر در خراسان جنوبی نیازمند توسعه فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح شنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشگاهیان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه استان ما یک استان دانشگاهی است، اظهار کرد: در استان بیش از ۴۲ مرکز دانشگاهی، شامل ۳۶ دانشگاه دولتی و بخش خصوصی فعال است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۴ استاد مجرب در رشته‌های مختلف در این مراکز مشغول به فعالیت هستند و استان ما در حوزه آموزش و فناوری جزو پیشگامان کشور محسوب می‌شود، یادآور شد: یکی از برجستگی‌های خراسان جنوبی داشتن نیروی انسانی توانمند است که نمونه آن حضور فرزندان این استان در ارکان دولت چهاردهم است.

هاشمی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ادامه داد: پروژه کلان فیبر نوری در استان آغاز شده و این امر به رشد تجارت الکترونیک و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک زیادی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان دارای بیش از ۸۲۰ معدن فعال است اما فراوری بسیاری از مواد معدنی در استان‌های همجوار انجام می‌شود، گفت: اکنون ۶۲۰ کارگاه گوهرسنگ‌تراشی در استان فعالیت دارد که کیفیت سنگ‌های آن‌ها در کشور زبانزد است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه گردشگری نیز با وجود ۲ هزار و ۶۰۰ اثر میراثی شناسایی شده است، یادآور شد: ۱٠ اثر ثبت جهانی شده است که با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، حضور گردشگران داخلی و خارجی برای بهره برداری از این پتانسیل افزایش خواهد یافت.

هاشمی از رضایتمندی بالای سرمایه‌گذاران در استان خبر داد و افزود: خراسان جنوبی به عنوان اولین استان کشور در جذب سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران شناخته شده است.

وی بیان کرد: از دیگر مولفه‌های خراسان جنوبی موضوع تجارت بوده که بیش از ۱۱ هزار کارت تجاری برای صادرات به افغانستان صادر شده و ۳۸ درصد صادرات استان به این کشور اختصاص دارد.

هاشمی با اشاره به اینکه آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از اراضی بلوکه شده استان زمینه‌ساز توسعه کشاورزی و گردشگری خواهد بود، تأکید کرد: توسعه پارک فاوا و افزایش پوشش فیبر نوری در مناطق مختلف استان از اولویت‌های کاری ما در خراسان جنوبی است.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم که با همکاری نخبگان و مسئولان، شاهد رشد همه‌جانبه استان در حوزه‌های علمی، فناوری و اقتصادی باشیم.