جهاد تبیین، انتقال فرهنگ شهادت و ایثارگری های رزمندگان به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح یکشنبه در ششمین آیین استانی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی که آراسته به تصاویر شهدا بود، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال دفاع مقدس است و رمز ماندگاری این دوران معنویت موجود در جبهه های نبرد بود.

وی با بیان اینکه چیزی که ما را در مقابل دشمن پیروز کرد توسل و توکل رزمندگان در سنگرها و وحدت بین نیروهای مسلح بود، افزود: عنایت خداوندی سبب پیروزی در هشت سال دفاع مقدس شد و بعد از آن هم روحیه ایثار و شهادت سبب پیروزی ملت ایران در برابر همه دشمنان ایران اسلامی شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز جوانان سیزده و چهارده ساله دوران دفاع مقدس ایران را به هشتمین کشور تولید کننده تسلیحات نظامی تبدیل کردند و امروز در خاورمیانه به قطب پزشکی تبدیل شده‌ایم.

هاشمی با اشاره به تبعیت از رهبری در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، تاکید کرد: رمز موفقیت ما همواره بی ریایی و خلوص نیت بوده است.

وی با بیان اینکه امروز پدران شهدا گل سر سبد جامعه هستند و برجسته کردن فرهنگ ایثار و شهادت ما را در برابر تهدیدهای دشمن بیمه می کند، افزود: امروز باید به مسایل ایثار و شهادت بیش از گذشته بها بدهیم و حضور در مساجد و برنامه های فرهنگی سبب می شود تا بتوانیم در برابر دشمن مقاومت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه امروز جهاد تبیین، تبیین ایثارگری های رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان است، افزود: باید شهید سر لشکر کاظمی را به خوبی برای نسل جوان معرفی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ایام ورود مقام معظم رهبری به خراسان جنوبی، بیان کرد: امروز بالاترین افتخار شهادت در مسیر امام حسین (ع) است و تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پر رنگ باشد از هیچ تهدیدی هراسی نداریم.

وی با بیان اینکه پروژه های بزرگی چون پروژه راه آهن در استان در حال انجام است، افزود: وحدت بسیار خوبی با محوریت نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سربازان گمنام امام زمان گروه هفت نفری را قبل از انجام هر اقدامی در استان شناسایی و دستگیر کردند و از ایجاد هر گونه اغتشاش در استان جلوگیری کردند.