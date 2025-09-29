  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

به مناسبت هفته گردشگری؛

بازدید رایگان از موزه‌های خراسان جنوبی طی دو روز پایانی هفته جاری

بیرجند- مدیر موزه‌های خراسان جنوبی گفت: بازدید از موزه‌های استان در دو روز پایانی این هفته، به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، مدیر موزه‌های خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و براساس دستور قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، بازدید از تمامی موزه‌های وابسته به استان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۱۰ و ۱۱ مهر، برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

تکتم بهروش افزود: این فرصت ویژه، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر هم‌استانی‌ها و گردشگران با میراث‌فرهنگی و تاریخی استان است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا از این امکان بهره‌مند شوند.

