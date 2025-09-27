به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نقش رسانهها در معرفی جاذبههای گردشگری و اطلاعرسانی عمومی مهم و حیاتی است.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی استان در سطح ملی و بینالمللی، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، پیششرط جذب و نگهداری گردشگران در استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای نگهداری زیرساختهایی نظیر نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی در مسیرهای گردشگری، بر لزوم بهرهبرداری مناسب و کاهش هزینههای تکراری تأکید کرد.
جیلان با اشاره به برخی جاذبههای طبیعی که خودبهخود گردشگر جذب میکنند، مشکل اصلی را در نبود زیرساختهای مناسب و بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیتها دانست.
وی اذعان داشت: مشارکت بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار گردشگری است ولازم است زمینههای سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری ایجاد شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توسعه گردشگری روستایی و بومگردی را راهکاری مؤثر برای ترویج فرهنگ محلی و تقویت اقتصاد منطقه دانست و بیان داشت: خانههای بومی با نمایش آداب و رسوم سنتی میتوانند جایگزین مناسبی برای هتلهای لوکس باشند و تجربهای ارگانیک برای گردشگران فراهم کنند.
جیلان بر ضرورت احداث اردوگاههای گردشگری در مناطق دور از دسترس شهری تاکید کرد و عنوان داشت: این اردوگاهها باید با امکانات پایه مانند آب، برق و تجهیزات الکتریکی تجهیز شوند و استفاده از منابع خورشیدی و آبی میتواند هزینههای نگهداری را کاهش دهد.
وی با اشاره به آغاز هفته گردشگری از ۵ تا ۱۱ مهرماه گفت: شعار این هفته «گردشگری پایدار»، است که بر توازن میان نوآوری، تحول و پایداری در این حوزه تأکید دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامهریزی همزمان در معرفی جاذبهها، توسعه زیرساختها، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و تمرکز بر گردشگری پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.
جیلان اضافه کرد: تاکنون بیش از ۸۰ فلزیاب در این استان توقیف شده است و این آمار بالا نشاندهنده بالا بودن حفاری غیرمجاز در استان میباشد.
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جز استانهای منحصربهفرد در داشتن تپههای باستانی است و سایت موزهها را میتوان از روی این تپهها ایجاد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: جشنواره اقوام و عشایر فارسان، سه سال پیاپی در استان برگزار شده و از سال آینده ثبت ملی خواهد شد و به این ترتیب بودجه دریافت میکند.
