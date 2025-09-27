  1. دین و اندیشه
  2. اسلام در جهان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

پیام تسلیت دفتر تبلیغات اسلامی در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با صدور پیامی، سالگرد شهادت سید حسن نصرالله را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و آزادگان جهان تسلیت گفت و از رشادت‌ها و رهبری حکیمانه او تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی، فرا رسیدن سالگرد شهادت اسطوره مقاومت و مجاهد نستوه، شهید سید حسن نصرالله را به محضر حضرت حجت ابن الحسن العسکری (عج)، مقام معظم رهبری و همه آزادگان عالم تسلیت عرض کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

شهید سید حسن نصرالله، نامی که با مقاومت در برابر اشغگران و مستکبران عالم عجین شد، مصداق بارز آیه شریفه رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ بود.

او که در مکتب اهل بیت (ع) پرورش یافت، با درایت، شجاعت و ایمان راسخ خود، نماد وحدت و عزت برای امت اسلام شد.

رهبری حکیمانه این شهید عزیز، مقاومت اسلامی لبنان را به قدرتی تعیین کننده در معادلات منطقه تبدیل کرد و دشمنان را به عجز و زبونی کشاند.

دفتر تبلیغات اسلامی ضمن تجدید بیعت و گرامیداشت یاد و خاطره این شهید و تمامی شهدای مقاومت، از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و توفیق برای مجاهدان راه حق مسئلت می‌کند.

فاطمه علی آبادی

