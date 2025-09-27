پیام تسلیت دفتر تبلیغات اسلامی در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی، فرا رسیدن سالگرد شهادت اسطوره مقاومت و مجاهد نستوه، شهید سید حسن نصرالله را به محضر حضرت حجت ابن الحسن العسکری (عج)، مقام معظم رهبری و همه آزادگان عالم تسلیت عرض کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

شهید سید حسن نصرالله، نامی که با مقاومت در برابر اشغگران و مستکبران عالم عجین شد، مصداق بارز آیه شریفه رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ بود.

او که در مکتب اهل بیت (ع) پرورش یافت، با درایت، شجاعت و ایمان راسخ خود، نماد وحدت و عزت برای امت اسلام شد.

رهبری حکیمانه این شهید عزیز، مقاومت اسلامی لبنان را به قدرتی تعیین کننده در معادلات منطقه تبدیل کرد و دشمنان را به عجز و زبونی کشاند.

دفتر تبلیغات اسلامی ضمن تجدید بیعت و گرامیداشت یاد و خاطره این شهید و تمامی شهدای مقاومت، از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و توفیق برای مجاهدان راه حق مسئلت می‌کند.