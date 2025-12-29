  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

سیستم خودکار فرود هواپیما را روی زمین نشاند

یک هواپیما پس از بروز وضعیت اضطراری حین پرواز برای نخستین بار به طور خودکار فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طبق ویدئویی که نیروهای اورژانس منتشر کرده اند دو سرنشین صحیح و سلامت از هواپیمای Beechcraft Super King Air200 در فرودگاه راکی ماونتین متروپلیتن در دنور پیاده شدند.

این هواپیما دوموتوره توربو پراپ تحت کنترل سیستم اتولند شرکت گارمین فرود آمد. شرکت گارمین این سیستم را روی حدود ۱۷۰۰ هواپیما نصب کرده است. این نخستین باری است که از سیستم اتولند از آغاز تا پایان در یک موقعیت اضطراری استفاده می‌شود.

اپراتور این هواپیما شرکت بوفالو ریور اویشن اعلام کرده سیستم اتولند طی پرواز به طور خودکا از آسپن بدون وجود مسافر در هواپیما فعال شد. کریس تاونزلی مدیر ارشد اجرایی شرکت در بیانیه ای در این باره می‌گوید: هواپیما دچار کاهش سریع و غیرقابل‌کنترل فشار کابین شد. در نتیجه این امر خلبانان ماسک‌های اکسیژن استفاده کردند. هنگامیکه ارتفاع کابین از سطح ایمنی تعریف شده فراتر رفت، سیستم اتولند براساس طراحی، به طور خودکار فعال شد و خلبانان تصمیم گرفتند اجازه دهند سیستم فعال بماند.

شیوا سعیدی

