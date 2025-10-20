ده هزارمین ماهواره استارلینک به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، بوستر فالکون ۹ طبق برنامه ریزی ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این یازدهمین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود.

این محموله شامل ده هزارمین استارلینک ارسال شده به مدار زمین بود. یک کارمند اسپیس ایکس هنگام پخش زنده پرتاب موشک این خبر را اعلام کرد. این همچنین صد و سی و دومین پرتاب موشک فالکون ۹ در سال جاری میلادی بود که با رکورد سال گذشته تعداد پرتاب این موشک برابر شد. این درحالی است که هنوز نزدیک به دو و نیم ماه تا پایان سال ۲۰۲۵ باقی مانده است.

اسپیس ایکس دو نمونه اولیه استارلینک به نام‌های تن تن و تن تن ب را در فوریه ۲۰۱۸ میلادی به مدار زمین فرستاد و سپس ساخت ابر خوشه ماهواره‌ای را ۱۵ ماه بعد آغاز کرد. این شرکت سرویس استارلینک را نخستین بار به طور آزمایشی در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی به طور عمومی آزمایش کرد و راه اندازی تجاری آن از سال بعد آغاز شد.

این شرکت فضایی در حال حاضر مجوز پرتاب ۱۲ هزار ماهواره استارلینک رادارد و تعداد ماهواره‌های این ابر خوشه احتمالاً بیش از ۳۰ هزار ابزار خواهد شد.

بیشتر ماهواره‌های استارلینک ارسال شده به مدار زمین فعال هستندو به طور دقیق‌تر ۸۶۰۸ استارلینک در مدار زمین کار می‌کنند.