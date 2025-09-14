سیصدمین پرتاب ماهواره های استارلینک انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس همراه ۲۴ ماهواره استارلینک دیروز از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا در ساعت ۱۷:۵۵ به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شدند. این سیصدمین ماموریت پرتاب استارلینک بوده است. حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر اول موشک فالکون ۹ روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این بیست وهشتمین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود.

بوستر بالایی موشک همچنان به مسیر خود ادامه داد و ۲۴ ماهواره اینترنتی استارلینک را به مدار پایین زمین برد و ۶۲.۵ دقیقه پس از پرتاب آنها را رها کرد. ماهواره های جدیدی که به فضا ارسال شدند به خوشه ای شامل ۸۳۰۰ ماهواره استارلینک می پیوندند.

این عملیات همچنین صدو پانزدهمین پرتاب موشک فالکون ۹ در سال جاری میلادی به حساب می آید. بیش از ۷۰ درصد این ماموریت ها مربوط به پرتاب ماهواره های استارلینک بوده اند.