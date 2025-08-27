  1. دانش و فناوری
دهمین آزمایش استارشیپ بالاخره انجام شد

اسپیس ایکس بالاخره ابر موشک خود به نام استارشیپ را به طور موفقیت آمیز آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، فضاپیمای پرچمدار ایلان ماسک دیشب پس از ساعت ۶:۳۰ دقیقه عصر به وقت محلی از روی زمین بلند شد.

این موشک به مدار زمین رفت و ۸ ماهواره نمایشی را رها کرد و سپس طبق برنامه ریزی در اقیانوس هند فرود آمد. هدف این آزمایش بررسی سپرهای محافظت گرمایی جدید و همچنین قابلیت رها سازی ماهواره این موشک ۴۰۳ فوتی بود. این درحالی است که نسخه فعلی نسبت به نسخه های پیشین صدها مورد ارتقا دارد.

قسمت بالایی موشک سه دقیقه پس از پرتاب و در ارتفاع چند مایلی زمین از بوستر سوپر هوی جدا شد. سوپر هوی قسمت اول موشک با ارتفاع ۲۳۲ فوت است که معمولاً با استفاده از بازوهای بزرگ برج پرتاب به زمین بازمی‌گردد. اما به گفته اسپیس‌ایکس این بار، بوستر که باله‌های بزرگ‌تر و قوی‌تری برای پایداری بیشتر داشت، هدف خود را آب‌های خلیج مکزیک قرار داد تا یک استراتژی فرود جایگزین را آزمایش کند.

در این میان پرتاب استارشیپ به فضا و رها سازی هشت ماهواره نمایشی استارلینک نشان دهنده قابلیت های آن است. یک ساعت پس از انجام ماموریت استارشیپ دوباره وارد اتمسفر زمین شد تا سپرهای محافظ گرمایی را هنگام فرود با سرعت بالا آزمایش کند.

شیوا سعیدی

