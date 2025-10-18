ماهواره های استارشیلد قانون شکنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، استارشیلد نسخه محرمانه از ماهواره‌های استالینک است که براساس قرارداد به آژانس‌های دولتی سرویس جهت پشتیبانی از تامین امنیت ملی ارائه می‌کنند. استارلینک زیرمجموعه شرکت اسپیس ایکس و متعلق به ایلان ماسک است.

این گزارش براساس یافته‌های اسکات تیلی ردیاب آماتور ماهواره فراهم شده است. وی شاهد رویدادی بود که به نظر می‌رسید طی آن ماهواره‌های استارشیلد در فرکانس‌هایی که به طور معمول به انتقال «آپ‌لینک» از زمین به ماهواره‌های موجود در مدار اختصاص داده شده‌اند، پخش می‌شوند. استفاده از فرکانس‌های مذکور به این شکل، استانداردهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات را نقض می‌کند.

استانداردهای مربوط به فرکانس‌هایی که برای پخش آپ لینک و داون لینک به ماهواره‌ها برای جلوگیری از تداخل ایجاد شده اند و از جمله اختلالات فنی به حساب می آیند. تیلی در این باره می‌گوید: ماهواره‌های اطراف آنها ممکن است فرکانس رادیویی متداخل دریافت کنند و احتمال دارد به دستورات ارسالی از زمین به طور متناسب پاسخ ندهند یا آنها را نادیده بگیرند.

هنوز مشخص نیست نادیده گرفتن این قوانین توسط اسپیس ایکس تداخلی در ارتباطات ماهواره‌ای ایجاد می‌کند یا خیر اما اگر چالش‌هایی به وجود بیارد، این یک دلیل احتمالی به حساب می‌آید.

نخ ستین پروژه بزرگ استارشیلد قراردادی ۷۰ میلیون دلاری با نیروی فضایی آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی بود. اخیراً و در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز گزارش‌هایی درباره آنکه این زیر مجموعه اسپیس ایکس ماموریت ساخت یک شبکه از ماهواره‌های جاسوسی برای جمع آوری عکس از زمین برای وزارت دفاع دریافت کرده، منتشر شد.