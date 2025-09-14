عنوان ششمی آسیا برای جوانان جودو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان آسیا شنبه ۲۲ شهریورماه با حضور ۱۹۸ جودوکار از ۲ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شد و امروز با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید. ازبک ها که سرمایه گزاری بالایی در رده‌های سنی پایه داشتند، با هشت طلا، سه نقره و سه برنز بالاتر از همه رقبا ایستاده و قهرمان شدند. این تیم روز جمعه در رده نوجوانان نیز قهرمان شده بود.

بعد از ازبکستان، کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و سه برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هندی‌ها با دو طلا، یک نقره و دو برنز در جای سوم قرار گرفتند. قزاقستان با یک طلا، چهار نقره، هفت برنز و چین تایپه با سه نقره و یک برنز چهارم و پنجم شدند. تیم کشورمان هم با یک نقره عنوان ششم را به خود اختصاص داد.

تیم‌های نوجوانان و جوانان کشورمان که سال گذشته با هفت مدال طلا، نقره و برنز به ریل موفقیت بازگشته بودند، در این دوره تنها موفق به کسب دو نقره و دو برنز شدند.

محمد مهدی علمی و سمیرا خاک خواه دو مدال نقره، محمد پوریا بنائیان و امیرحسین نظری هم دو مدال برنز برای تیم کشورمان در این دوره از مسابقات کسب کردند.