  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

عنوان ششمی آسیا برای جوانان جودو ایران

عنوان ششمی آسیا برای جوانان جودو ایران

در پایان رقابت های جودو قهرمانی جوانان آسیا تیم اعزامی ایران با کسب تنها یک نشان نقره عنوان بهتری از ششم کسب نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان آسیا شنبه ۲۲ شهریورماه با حضور ۱۹۸ جودوکار از ۲ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شد و امروز با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید. ازبک ها که سرمایه گزاری بالایی در رده‌های سنی پایه داشتند، با هشت طلا، سه نقره و سه برنز بالاتر از همه رقبا ایستاده و قهرمان شدند. این تیم روز جمعه در رده نوجوانان نیز قهرمان شده بود.

بعد از ازبکستان، کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و سه برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هندی‌ها با دو طلا، یک نقره و دو برنز در جای سوم قرار گرفتند. قزاقستان با یک طلا، چهار نقره، هفت برنز و چین تایپه با سه نقره و یک برنز چهارم و پنجم شدند. تیم کشورمان هم با یک نقره عنوان ششم را به خود اختصاص داد.

تیم‌های نوجوانان و جوانان کشورمان که سال گذشته با هفت مدال طلا، نقره و برنز به ریل موفقیت بازگشته بودند، در این دوره تنها موفق به کسب دو نقره و دو برنز شدند.

محمد مهدی علمی و سمیرا خاک خواه دو مدال نقره، محمد پوریا بنائیان و امیرحسین نظری هم دو مدال برنز برای تیم کشورمان در این دوره از مسابقات کسب کردند.

کد خبر 6588271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      12 سال است دایم میراسماعیلی هرسال ادعا میکند پشتوانه سازی کرده ایم و جودو در مسیر پیشرفت است ! اما بنظر در توهم به سر میبرد . همچنان در حال درجا زدن (بهتراینست ) عقب رفت هستیم .
    • ناشناس ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ورزش جودو سالهای قبل خوب مدال آور بود چرا به این روز افتاده

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها