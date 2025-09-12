پایان کار جودوکاران نوجوان با یک نقره تاریخی دختران و۲ برنز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی نوجوانان آسیا که با حضور جودوکارانی از ۲۱ کشور روز گذشته به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شده، عصر امروز با یک مدال نقره تاریخی توسط دختر نوجوان ایرانی و دو برنز توسط تیم پسران کشورمان به پایان رسید.

سمیرا خاک‌خواه تنها نماینده تیم دختران ایران در این مسابقات در وزن ۶۳- کیلوگرم با برتری مقابل «خدر تالیبن» از اردن و «فاطمه ساسهنکا» از اندونزی راهی دیدار پایانی شد و با شکست برابر «هونگ» از کره جنوبی به مدال با ارزش نقره دست یافت. دختر افتخار آفرین جودو کشورمان سال گذشته در رقابت‌های کره جنوبی پنجم شده بود.

سبحان حکیمی در وزن ۷۳- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «هارشیت» از اندونزی را شکست داد و در ادامه به «نعمتوف» از تاجیکستان باخت و به گروه شانس مجدد رفت. وی در تلاش برای کسب مدال برنز ابتدا «وینیا» از اندونزی را از پیش رو برداشت و در پیکار با «راشنووف» از ازبکستان باخت و حذف شد.

امیرحسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم دور نخست به «مین سئوک» از کره جنوبی باخت و در جدول شانس مجدد «آیتماتوف» از قرقیزستان و «الداهینی» از کویت را شکست داد و با پیروزی برابر «چنگ» از چین تایپه به نشان برنز دست یافت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم محمد پوریا بنائیان بعد از یک‌دور استراحت، «جین هیوک لی» از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی به «دوریف» از ازبکستان باخت و به دیدار رده بندی رفت.

علی‌اصغر ملک‌زاده در همین وزن و در دور نخست «البایدان» از کویت را شکست داد و سپس به «جومبایف» از قزاقستان نتیجه را واگذار کرد. وی در جدول شانس مجدد جودوکاران اندونزی و کره را شکست داد و به دیدار رده بندی و پیکار با بنائیان رفت. مبارزه تمام ایرانی در رقابت برای کسب مدال برنز را بنائیان به سود خود پایان داد.

بر همین اساس پرنده تیم نوجوانان ایران با یک نقره خاک خواه و دو برنز نظری و بنائیان بسته شد.

تیم ملی جودوی نوجوانان سال گذشته در رقابت قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز در گروه پسران، عنوان پنجم را کسب کرده بود. اما در این دوره فقط در گروه پسران دو برنز به دست آورد و تک مدال نقره را نیز خاک خواه در گروه دختران به دست آورد.