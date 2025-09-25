به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از سوم مهر تا پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار میشود. این نشست با حضور عالیترین مقامهای قضائی و دادستانی کشورهای عضو اکو، با هدف تقویت همکاریهای حقوقی و قضائی منطقهای، تبادل تجارب در مقابله با جرایم فراملی و هماهنگی در اجرای قوانین برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور برای حضور در این اجلاس به کشور ازبکستان سفر کرده است.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نهادی منطقهای متشکل از ۱۰ کشور آسیایی، شامل ایران، ترکیه، پاکستان، ازبکستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان است که در حوزههای اقتصادی، تجاری و همچنین همکاریهای حقوقی و امنیتی فعالیت میکند.
برگزارکنندگان این اجلاس اعلام کردهاند که دستور کار اصلی نشست امسال بررسی راهکارهای مقابله با جرایم سازمانیافته مبارزه با فساد تبادل سریع اطلاعات قضائی و ارتقای هماهنگیهای حقوقی میان اعضا خواهد بود.
همچنین انتظار میرود تفاهمنامهها و اسناد مشترکی در پایان اجلاس به امضا برسد.
